10/27本土增3萬5640例 84人死亡、254例中重症[影]

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北27日電）中央流行疫情指揮中心說明，今天新增3萬5640例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，確診個案增中重症254例，其中84人死亡；另外，境外移入增62例。（編輯：屈享平）1111027

疾管署詳細新聞稿如下：

指揮中心表示，27日新增之35,640例本土病例，為16,308例男性、19,306例女性、26例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(6,149例)，臺中市(4,851例)，高雄市(4,233例)，桃園市(3,545例)，臺北市(3,469例)，臺南市(3,147例)，彰化縣(1,902例)，屏東縣(1,180例)，雲林縣(871例)，新竹縣(850例)，苗栗縣(790例)，新竹市(786例)，嘉義縣(714例)，南投縣(703例)，宜蘭縣(583例)，嘉義市(482例)，基隆市(476例)，花蓮縣(389例)，臺東縣(245例)，金門縣(157例)，澎湖縣(105例)，連江縣(13例)。

指揮中心指出，今日新增84例本土病例死亡個案，為47例男性、37例女性，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染且具慢性病史、48例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年9月19日至10月24日，死亡日期介於10月3日至10月24日，詳如新聞稿附件。

指揮中心說明，今日新增62例境外移入個案中，31例男性，31例女性；年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自日本、美國、新加坡(各2例)，法國、越南、印尼(各1例)移入，另53例感染國家調查中。入境日期介於今年9月26日至10月25日。

指揮中心統計，截至目前國內累計19,208,743例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,614,444例排除)，其中7,591,541例確診，分別為36,232例境外移入、7,555,255例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計12,563例COVID-19死亡病例，其中12,546例本土，個案居住縣市分布為新北市2,571例、臺北市1,415例、臺中市1,294例、高雄市1,186例、桃園市948例、臺南市929例、彰化縣708例、屏東縣496例、雲林縣391例、南投縣387例、苗栗縣347例、嘉義縣316例、基隆市278例、宜蘭縣272例、花蓮縣220例、新竹縣206例、嘉義市201例、臺東縣177例、新竹市142例、澎湖縣34例，金門縣28例；另17例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

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