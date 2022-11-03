更多編輯台推薦新聞：
研究：「神奇蘑菇」迷幻物質 或有助緩解憂鬱症
科技

研究：「神奇蘑菇」迷幻物質 或有助緩解憂鬱症

美中整合年代告終 紐時：4趨勢顯示中國走錯路
國際

美中整合年代告終 紐時：4趨勢顯示中國走錯路

MLB費城人整場無安打 世界大賽史上第2次
運動

MLB費城人整場無安打 世界大賽史上第2次

影片／2022卡達世足賽將登場 8座比賽場館一次看
運動

影片／2022卡達世足賽將登場 8座比賽場館一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
國產疫苗
新聞專題
國產疫苗6/300
首頁 / 生活

蘇貞昌：高端疫苗有良好保護力 堪比莫德納BNT

2022/11/3 23:40
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北3日電）行政院長蘇貞昌晚間透過臉書指出，經過高端新冠肺炎疫苗保護效益評估專家會議的檢視和討論，台灣國產高端疫苗確認有良好保護效益，且數據顯示可以比擬莫德納與輝瑞BNT兩種疫苗。

衛福部食藥署今天舉行高端疫苗保護效益評估專家會議，會中根據高端所繳交資料及醫學中心資料庫數據比對分析，顯示高端疫苗對於預防中重症、死亡具有保護效益，因此會議中投票，一致決議高端疫苗符合疫苗保護效益。

蘇貞昌晚間在臉書說，晚間專家共14位專家投票，14比0一致通過，確認台灣國產高端疫苗有良好的保護效益，且數據顯示可以比擬莫德納與輝瑞BNT兩種疫苗。

他表示，面對病毒肆虐全球，疫苗是一個國家重要的戰略物資，有能力的國家，都會積極研發國產疫苗，用以保護國家安全；而在政府獎勵和民間的努力下，台灣成功產製國產疫苗，在疫情期間提供懼怕其他疫苗副作用的民眾，有更溫和安全且有效的選擇。（編輯：林克倫）1111103

蘇貞昌
蘇貞昌：林佳龍有國際眼光 能規劃會創新 台帛合作 行政院會通過刑事司法互助協定
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
食藥署專家決議一致認同 高端疫苗符合保護效益