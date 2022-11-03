蘇貞昌：高端疫苗有良好保護力 堪比莫德納BNT

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（中央社記者賴于榛台北3日電）行政院長蘇貞昌晚間透過臉書指出，經過高端新冠肺炎疫苗保護效益評估專家會議的檢視和討論，台灣國產高端疫苗確認有良好保護效益，且數據顯示可以比擬莫德納與輝瑞BNT兩種疫苗。

衛福部食藥署今天舉行高端疫苗保護效益評估專家會議，會中根據高端所繳交資料及醫學中心資料庫數據比對分析，顯示高端疫苗對於預防中重症、死亡具有保護效益，因此會議中投票，一致決議高端疫苗符合疫苗保護效益。

蘇貞昌晚間在臉書說，晚間專家共14位專家投票，14比0一致通過，確認台灣國產高端疫苗有良好的保護效益，且數據顯示可以比擬莫德納與輝瑞BNT兩種疫苗。

他表示，面對病毒肆虐全球，疫苗是一個國家重要的戰略物資，有能力的國家，都會積極研發國產疫苗，用以保護國家安全；而在政府獎勵和民間的努力下，台灣成功產製國產疫苗，在疫情期間提供懼怕其他疫苗副作用的民眾，有更溫和安全且有效的選擇。（編輯：林克倫）1111103