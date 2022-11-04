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高端疫苗具保護力遭疑為選舉 蘇貞昌：勿政治口水

2022/11/4 09:30（11/4 11:21 更新）
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圖為4月13日新北市土城區一處接種站醫護人員抽取疫苗準備施打。（中央社檔案照片）
圖為4月13日新北市土城區一處接種站醫護人員抽取疫苗準備施打。（中央社檔案照片）
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（中央社記者王揚宇台北4日電）食藥署專家決議一致認同，高端疫苗符合保護效益，遭在野黨質疑這是為了選舉。行政院長蘇貞昌今天受訪說，這是嚴謹、科學的事，選舉不要搞到這種程度，不要用政治口水。

立法院會今天邀請蘇貞昌率相關部會首長進行施政報告並備質詢。

蘇貞昌會前接受媒體聯訪，對於14位專家都同意高端疫苗有保護力，在野黨要求公布會議紀錄，也質疑為何不能要求高端做第三期，而且現在通過EUA，遭國民黨質疑是為選舉要注入強心針。

蘇貞昌說，疫苗是非常嚴謹、相關程序是科學的，這些專家都是外聘的專家，都非常專業、權威，而且是14比0通過，高端有保護力，避免中重症，媲美莫德納、BNT疫苗。

蘇貞昌表示，然而，現在連這樣的專家學者、外部委員都因為選舉被攻擊，這會讓專家學者不敢參與公共事務，選舉不要搞到這種程度，這樣很不好，而且這是科學的事情，不要用政治口水。

衛生福利部食品藥物管理署昨天舉行高端疫苗保護效益評估專家會議，專家會議一致決議認同高端疫苗符合疫苗保護效益。出席專家共15人，主席不投票，14人同意，無不同意。（編輯：趙蔚蘭）1111104

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