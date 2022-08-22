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COVID-19疫苗價格保密有原因 王必勝：藥廠各國報價可能不同

2022/8/22 16:02（8/22 16:43 更新）
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指揮中心指揮官王必勝22日說明，藥廠基於商業考量，提供各國的疫苗價格可能不同，因此簽約時都要求一定保密年限。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張茗喧、陳婕翎台北22日電）COVID-19疫苗採購費用引發關注，指揮中心指揮官王必勝今天解釋，藥廠基於商業考量，提供各國的疫苗價格可能不同，因此簽約時都要求一定保密年限，年限期滿就會公布。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗採購預算花費細節受關注，由於衛福部以「密」件處理疫苗採購合約，必須封存30年，直到民國140年2月25日才能解密。

國民黨台北市長參選人蔣萬安今天表示，他曾擔任立法院疫苗採購調閱小組召集人，當時透過秘密會議，要求衛福部提供相關資料合約，但是疫苗價格、數量、到貨期程等全部被塗黑、規避立院監督。

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝下午在疫情記者會中解釋，資料遮蔽有2個原因，一是個資，二是廠商要求保密的資訊，由於合約已簽定，必須遮蔽相關資料；他並指出，立院去年10月成立疫苗採購調閱小組，共有15名立委參加，決定調閱內容、方式、時間等，都有充分討論後才實施。

據指揮中心統計，截至今年底，政府自購5351萬劑，採購金額總數為新台幣408.6億元，平均每劑花費765元。

王必勝說，765元並不包括運輸、冷鏈、管銷等費用，未來等到保密期限過了，相關資料都可公開，無論買多少、每劑多少錢都可公開，但目前因COVID-19疫苗屬於發展中疫苗，各藥廠供應各國價格可能不同，因此無法公布各廠牌價格及保密年限。（編輯：管中維）1110822

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