確診者選舉泡泡恐難執行 薛瑞元：本週再議縮短隔離

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對於有專家建議九合一投票日採「選舉泡泡」模式，讓確診者外出投票，衛福部長薛瑞元回應如何執行「想不太出來」，本週專家再議確診者縮短隔離。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳婕翎台北30日電）九合一大選倒數，有專家建議採「選舉泡泡」模式，讓確診者外出投票。衛福部長薛瑞元說，每個投開票所要投的類別不同，如何執行「想不太出來」，本週專家再議確診者縮短隔離。

薛瑞元今天上午出席衛福部國健署舉辨的「2022台灣全球健康福祉論壇」開幕致詞，他會前接受媒體聯訪時，再次被問及台灣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者外出投票解套方案，前疾管局副局長施文儀提出的「選舉泡泡」，以特殊狀況適用「例外條款」是否可行。

薛瑞元回應，並不清楚「選舉泡泡」長什麼樣子，但提醒不要忘記這次大選是九合一選舉，甚至加上公投案，在每個投開票所要投的候選人類別可能都不相同，如此一來，「選舉泡泡」規劃恐怕會有難度。

至於中央流行疫情指揮中心現階段較傾向的縮短確診者隔離天數，是否有機會放寬至隔離5天即可外出。薛瑞元說，「不知道，這需要由專家決定」，接下來這一週將再次安排專家開會再議，上週專家會議未達成共識，多數專家都認為，還需再觀察一週才可能做出決定。

另外，高端疫苗保護效益報告部分資料須補件，衛福部食藥署要求10月底前完成。薛瑞元說，高端已在28日全部補件，初步先由醫藥品查驗中心查驗資料完整性，才會安排後續專家委員會時間，希望結果能盡快出爐。

有媒體詢問，立委希望高端疫苗審查結果不要拖到九合一大選後，是否可能在選舉前完成，甚至兩週內提出結果。薛瑞元表示，無法替專家委員背書，以資料量來看，按照時程安排，應該不會超過選舉時間，重申高端和選舉不應該掛鉤。（編輯：張雅淨）1111030