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鍾東錦發起「清廉參政」連署 籲杜絕假證人奧步

2022/10/27 19:10（10/27 19:21 更新）
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無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦27日表示，從事公職以來，「清廉參政」是對自己最基本要求，為杜絕早期賄選行為，特別發動「清廉參政連署」，除宣示個人清白外，更希望杜絕買票、賣票行為。（鍾東錦競選總部提供）中央社記者管瑞平傳真 111年10月27日
無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦27日表示，從事公職以來，「清廉參政」是對自己最基本要求，為杜絕早期賄選行為，特別發動「清廉參政連署」，除宣示個人清白外，更希望杜絕買票、賣票行為。（鍾東錦競選總部提供）中央社記者管瑞平傳真 111年10月27日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣27日電）無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦今天發起「清廉參政」連署，宣示杜絕買票、賣票行為，他呼籲鄉親如果聽到有人說可代表鍾東錦買票或賣票，絕對是「假的」，可直接報警。

鍾東錦競選總部指出，選戰進入倒數階段，近日有民眾向總部爆料，有特定陣營將仿造高雄「走路工」事件，利用假證人、假事件，誣陷鍾東錦陣營賄選，對方甚至擬定出3、4套劇本，包含在遊覽車上拿出千元大鈔，要出遊鄉親支持鍾東錦，或是送出超過30元以上禮物，最誇張的是，找來假證人直接說收到買票錢。

鍾東錦競選總部表示，對手目前可能正在策劃假證人、假買票、真栽贓嫁禍事件，呼籲鄉親提高警覺，只要有聽到或看到類似行為，請立刻打電話通報警方，或是直接拍照蒐證，總部律師團可協助代為提出檢舉。

鍾東錦表示，從事公職以來，「清廉參政」是對自己最基本要求，為了杜絕早期賄選行為，發動「清廉參政連署」，除了宣示個人清白外，更希望杜絕買票、賣票行為。

鍾東錦指出，連署內容包含2個期間，分別是選前，呼籲同陣營之里長、村長、鄉鎮市長、代表、縣議員，絕對不能買票，同時提醒鄉親不賣票；此外，選後，若當選縣長，將強力要求縣府官員，不收紅包、不拿回扣、不講人事，如有違反公務員廉政倫理規範，一律送交政風查辦，絕不留情面。（編輯：方沛清）1111027

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