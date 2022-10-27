鍾東錦曾是股東？徐定禎：若當選將徹查坤輿案

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（中央社記者管瑞平苗栗縣27日電）台北市長柯文哲受訪稱苗栗縣長參選人鍾東錦曾是坤輿掩埋場股東，鍾東錦陣營予以否認，但對手陣營都要求應說清楚講明白，民進黨徐定禎更說，若當選縣長將公開徹查坤輿案。

柯文哲昨天接受媒體訪談時，談及日前與鍾東錦合體同框的爭議，為鍾東錦的過去緩頰，卻脫口說出聽聞鍾東錦過去也曾經是坤輿掩埋場的股東一事。

坤輿公司在苗栗縣造橋鄉申設坤輿事業廢棄物掩埋場案過程爭議不斷，並與在地鄉親爆發流血衝突，柯文哲的說法一傳出，各對手陣營紛紛要求鍾東錦應出面說清楚，究竟與坤輿公司的關係為何。

國民黨苗栗縣長參選人謝福弘表示，鍾東錦應詳細說明擔任坤輿股東的時間點，是否與重啟試運轉有關，若時間重疊，恐有議長運用權勢，要求縣長徐耀昌同意坤輿重啟試運轉的嫌疑。

謝福弘指出，坤輿對在地的影響和傷害是長期的，鍾東錦是否有介入，應該向苗栗鄉親說清楚講明白。

民進黨苗栗縣長參選人徐定禎表示，鍾東錦日前和柯文哲上演「黑白配」組合，是臭味相投、各取所需，如今柯文哲又爆料鍾東錦曾是坤輿股東，「不就證實柯文哲是在助紂為虐、支持迫害龍昇村鄉親的候選人？」

徐定禎也重申，若當選苗栗縣長，會依法行政，並公開徹查坤輿掩埋場案件。

鍾東錦競選總部執行長徐廷琮表示，柯文哲對於坤輿案不了解，在未經查證下，可能一時說錯話，就馬上被拿來大做文章，令人遺憾。

徐廷琮說，鍾東錦已多次公開表明，跟坤輿從來都沒有關係，更不是坤輿的股東，在經濟部公司登記中，都可以查詢到，可能是柯文哲忙於公務，沒有注意。（編輯：方沛清）1111027