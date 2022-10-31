18歲公民權修憲複決 中選會公布白色選票式樣

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中選會31日表示，憲法修正案公民複決第1案公投票，以白色印製，公投票刊印有憲法修正案公民複決編號、複決事項、同意及不同意等欄。（中選會提供）中央社記者陳俊華傳真 111年10月31日

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（中央社記者陳俊華台北31日電）18歲公民權修憲複決11月26日將與九合一選舉同日舉行。中選會今天公布公投票式樣，是以白色印製，刊印編號、複決事項、憲法修正案全文，由投票權人在圈選欄圈選「同意」或「不同意」。

中選會今天透過新聞稿表示，「18歲公民權」是史上首次憲法修正交由公民複決，111年11月26日與地方公職人員選舉同日舉行投票；這次憲法修正案公民複決有別於一般公民投票案，中選會訂定並公布憲法修正案公民複決第1案公投票式樣。

中選會說，憲法修正案公民複決第1案公投票，以白色印製，公投票刊印有憲法修正案公民複決編號、複決事項、同意及不同意等欄，其中「複決事項欄」刊登立法院提出交由公民複決的中華民國憲法增修條文增訂第1條之1條文修正案全文，由投票權人在公投票圈選欄圈選「同意」或「不同意」。

中選會表示，為加快圈票速度，減少民眾等候時間，提醒投票權人進入投票所前，先想清楚修憲案公民複決怎麼投，在11月26日當天帶著決定進入投票所，投下神聖、寶貴的一票。（編輯：謝佳珍）1111031