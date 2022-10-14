九合一選票淺黃等8色 18歲公民權修憲複決票白色
2022/10/14 18:08（10/14 18:32 更新）
11月26日九合一選舉、18歲公民權修憲複決選票顏色出爐。（中選會提供）
（中央社記者賴于榛台北14日電）18歲公民權修憲複決11月26日將與九合一選舉同日舉行，中選會多次呼籲選票「領領投」，今天也公布選票顏色，複決票的顏色選定為白色，九合一公職選票部分則有淺黃色、淺藍色、粉紅色等8色。
中選會今天公布今年地方公職人員選舉票及憲法修正案複決票顏色，18歲公民權修憲複決的選票選定為白色。
地方公職人員選舉票部分，直轄市的市長選票為淺黃色、區域議員選票為白色、平地原住民議員選票為淺藍色、山地原住民議員選票為淺綠色、里長票為粉紅色；而直轄市山地原住民區，區長票為金黃色、區民代表票為淺橘色。
縣市部分，縣長選票為淺黃色、區域議員選票為白色、平地原住民議員選票為淺藍色、山地原住民議員選票為淺綠色、鄉鎮市長選票為金黃色、區域鄉鎮市民代表選票為淺粉紅色、平原鄉鎮市民代表選票為淺橘色、村里長票為白色。
中選會主委李進勇昨天也再次呼籲，民眾11月26日要記得「領領投」，先領選舉票，再領修憲複決票，圈票後再將選票投入票匭。（編輯：林興盟）1111014
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