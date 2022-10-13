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18歲公民權修憲複決 青民協號召「正方辦公室」

2022/10/13 15:40
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（中央社記者陳至中台北13日電）18歲公民權修憲複決11月26日將與九合一選舉同日舉行，台灣青年民主協會今天號召成立「正方辦公室」，目標取得1500份連署，參與辯論為青年發聲。

中央選舉委員會於昨天正式公告「憲法修正案公民複決第1案」，青民協今天發出新聞稿，宣布展開18歲公民權修憲複決「正方辦公室」連署，邀請全台支持18歲公民權的人一起參與。若成立，也將是台灣史上民間首個修憲公民複決的正方辦公室。

青民協理事長張育萌表示，18歲到未滿20歲的青年，這次不能參與修憲複決公投投票，但可參與正方辦公室連署，為自己發聲。

青民協秘書長李欣表示，成立「正方辦公室」須966份連署，他們希望能爭取到1500份以上。畢竟過去全國性公投單一提案都有超過1500份連署。「正方辦公室」除了有法規地位，後續辯論會時，也可派出代表，爭取為青年發聲的機會。

青民協長期倡議18歲公民權，今年3月立法院表決是否通過18歲公民權修憲案時，就曾號召上百名高中職學生集會。近期也透過「青春縱走」街頭志工團，以及「18歲公民權宣傳集資計畫」群眾集資，讓18歲公民權的宣傳刊物在全台公車、計程車、捷運站或戶外看板上出現。（編輯：陳清芳）1111013

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