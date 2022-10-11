18歲公民權 12日發布修憲案公民複決公告

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（中央社記者陳俊華台北11日電）「18歲公民權」修憲案11月26日將投票，中選會主委李進勇明天將舉行記者會，發布憲法修正案公民複決公告，包括投票日期、時間等，鼓勵年滿20歲的民眾踴躍投票，參與首次修憲公民複決。

中選會今天發出採訪通知，李進勇明天將舉行記者會，除張貼憲法修正案公民複決第一案公告外，會中更將示範使用AR濾鏡，創意宣導18歲公民權，並首播由前大聯盟職棒球星郭泓志擔任宣導大使所拍攝的電視廣告，郭泓志化身「公民投手」，呼籲年滿20歲的公民11月26日記得投票。

據中選會日前指出，憲法修正案公民複決公告內容包括：投票日期、投票起止時間、編號、立法院交付複決事項、政府機關針對憲法修正案公民複決提出的意見書、公民投票權行使範圍及方式，以及正反意見支持代表在全國性無線電視頻道發表意見或進行辯論的辦理期間與應遵行事項。公告事項也會刊登在公民投票公報，11月23日前發送到全國各家戶。

立法院交付複決事項為「中華民國憲法增修條文增訂第一條之一條文修正案：第一條之一中華民國國民年滿18歲者，有依法選舉、罷免、創制、複決及參加公民投票之權。除本憲法及法律別有規定者外，年滿18歲者，有依法被選舉之權。憲法第一百三十條之規定，停止適用」。（編輯：翟思嘉）1111011