18歲公民權修憲複決 青民協在台北設修憲前進基地

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18歲權公民修憲複決11月26日將與九合一選舉同日舉行，台灣青年民主協會在台北設立修憲前進基地，18日邀請來自全台的青年一同粉刷牆面。中央社記者陳至中台北攝 111年10月18日

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（中央社記者陳至中台北18日電）18歲公民權修憲複決11月26日將與九合一選舉同日舉行，台灣青年民主協會在台北設立修憲前進基地，今天邀請來自全台的青年一同粉刷牆面，象徵青年願意替自己的未來負起責任。

中央選舉委員會於12日正式公告「憲法修正案公民複決第1案」，青民協與無黨籍台北市議員參選人吳崢共同籌備「18歲公民權修憲前進基地」，作為後續論壇、志工訓練、演講的場所，希望年底能衝破965萬同意票門檻，正式讓18歲、19歲國民擁有選舉權及被選舉權。

青民協理事長張育萌表示，這是台灣第1次公民修憲複決，議題與青年高度相關，希望各界知道「年輕人沒有缺席」。青民協希望藉由一系列活動，號召更多人關注這個議題，和長輩溝通、一起投下同意票。他也感謝吳崢支持18歲公民權，幫他們爭取到位於台北市松山區的活動場所。

高雄學生民主聯盟成員、目前就讀台灣師範大學的許靜玟表示，她今年18歲，在刑法上要負全責，民國112年後在民法上也有完全的責任（民法成年年齡下修為18歲），但卻不能投票，這是一件非常荒謬的事情。18歲公民權是為完成「世代正義」，這一票不只是為了年輕人，也是為了台灣的未來。

吳崢表示，到年底大選剩下39天，要把修憲同意票衝到965萬票，是一件非常不容易的事。作為無黨籍參選人資源有限，但他出身自學生運動，有機會爭取到台北市的空間，希望和青民協合作，讓這個地方成為18歲公民權的基地，作為後續論壇、志工訓練、講演的場所，也希望有更多參選人一同響應，告訴民眾年輕人有能力承擔國家未來的責任。（編輯：陳政偉）1111018