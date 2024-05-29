國會職權修法 賴清德表態挺政院提覆議黨團提釋憲

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（中央社記者葉素萍台北29日電）立法院會昨天三讀修正通過立法院職權行使法、刑法部分條文等案。總統暨民進黨主席賴清德今天說，民進黨立法院黨團已經公布要提出釋憲，行政院也將善盡憲政機關，執行完成所有憲政程序的責任提出覆議，黨中央尊重並支持。

立法院會昨天三讀修正通過立法院職權行使法、刑法部分條文等案，明定藐視國會罪、總統國情報告常態化、出席聽證會不得虛偽陳述等。行政院長卓榮泰昨天深夜指出，政院將會在收到立法院三讀通過的條文後，研議依憲法增修條文所定程序移請立法院覆議。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤則說，民主已死、國會已亡，這樣一個國會擴權法案，民進黨團準備好釋憲相關規劃，即將對違憲條文提出釋憲，希望不要讓惡法上路。

民進黨今天召開中執會，民進黨發言人吳崢在中執會後記者會轉述賴清德談話表示，昨天立法院已表決通過「職權行使法」以及「刑法」的修法，第一時間民進黨立法院黨團已經公布要提出釋憲，行政院也向社會傳達，將善盡憲政機關，執行完成所有憲政程序的責任，要提出覆議。

賴清德說，「黨中央都表示尊重，也表示支持」，他也利用這個機會感謝黨內立委在立法院這段時間的辛苦。

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另外，媒體詢問，今天中執會是否談及藍白主張的常態化總統國情報告及即時問答。

吳崢表示，中執會並無進一步討論，但賴清德的態度，從過去公開談話來看，賴清德在就任總統前後都曾多次表達，在合法合憲的基礎下，非常有意願到立法院國情報告；今天在中執會談話，對於立院黨團提出釋憲、行政院要就憲政程序提出覆議，釐清疑義，賴清德跟黨中央都表達支持。（編輯：翟思嘉）1130529