綠：統戰是中共DNA 中國侵台野心不曾消失

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（中央社記者葉素萍台北30日電）近期有網紅披露中共對台統戰產業鏈，更傳出20萬台人持中國身分證。民進黨中國事務部主任吳峻鋕今天說，中國對台灣的野心始終未曾停止過，而統戰一直是中國的DNA，不管有無資源、無時無刻不在進行統戰，因此隨時都要防止任何中共統戰行徑。

民進黨發布新聞稿表示，吳峻鋕、民進黨發言人吳崢今天在民進黨直播節目「午青LIVE」，揭露中共統戰各式手段，更提醒社會大眾中共始終抱有併吞台灣的野心，必須時刻注意無處不在的統戰手法。

針對媒體報導疑20萬台人持中國身分證，吳崢表示，從二戰到近期的俄烏戰爭，侵略者皆以保護國人為由對周邊國家發起戰爭，若真有此事，這20萬人恐成為對台戰爭的藉口。

吳峻鋕補充，中國對香港也有類似操作，以「洗人口」的手段控制香港，有關單位應密切關注查核持有雙重戶籍人士。

吳峻鋕說，318太陽花學運後，中共把統戰資源投注在三中一青放在「一代一線」（青年一代、基層一線），其中基層包括宮廟、里長等重點處理對象；對台統戰管道也跟隨改變，起初透過交流場合，想辦法宣傳各式各樣對中國有利的內容；後來改以媒體進行統戰，藉由大筆資金投入媒體，藉由認知作戰企圖改變台灣；現在則改以AI、社群軟體進行統戰，如小紅書、抖音等途徑，對台進行資訊戰。

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最後，吳峻鋕指出，外界一直說民進黨在「抗中」，最大的原因是中國對台灣的野心始終未曾停止過，而統戰一直是中國的DNA，不管有無資源、無時無刻不在進行統戰，中共甚至認為在情勢最差時可以戰勝中國國民黨，所仰賴的就是統戰。

吳峻鋕說，從國共內戰的經驗來看，國民黨當年丟失整個江山，其中很重要一部分是敗在許多國民黨內的共產黨員，因此，隨時都要防止任何中共統戰行徑，要抱持著病毒隨時可能會來的心態，強化自我抗體。（編輯：翟思嘉）1131230