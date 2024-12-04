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綠：民進黨因反戒嚴而生 國民黨最沒資格談戒嚴

2024/12/4 15:51
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（中央社記者葉素萍台北4日電）民進黨發言人韓瑩今天表示，民進黨當初是因反戒嚴而生的政黨，台灣民主政治得來不易，民進黨任務是珍惜且守護台灣民主法治制度與價值。民進黨立委王世堅指出，最沒資格談戒嚴的是國民黨，朝野政黨不應藉南韓事件攻防、互相恥笑。

南韓總統尹錫悅昨天晚間宣布實施緊急戒嚴令後，民進黨立法院黨團發文、隨後刪文，遭質疑「挺戒嚴」。民進黨團今澄清，只是轉發國際資訊，並與國內政壇狀況進行對照，絕無支持戒嚴之意，請在野黨適可而止。國民黨批評民進黨團借題發揮，挺南韓戒嚴、抹黑台灣在野黨，呼籲總統賴清德為此道歉。

民進黨立委王義川在民進黨中常會前受訪表示，密切關注南韓政局發展，戒嚴是台灣人心中最痛，蔣介石政權在台灣實施戒嚴，殺人無數，台灣人想到這段都非常痛苦難過，現在在民主自由國家中華民國不太可能、也不會實施戒嚴，大家都要引以為戒。

王世堅在中常會前受訪指出，台灣已百分之百民主化，所以，相信台灣、相信朝野各政黨、相信台灣人民智慧，在台灣絕對不可能發布或實施戒嚴。

媒體詢問民進黨團發文內容，王世堅回應，他不曉得有這樣的發文，文章不可能存在、應撤下。至於國民黨要求賴總統道歉，王世堅表示，文不是賴總統寫的，且賴總統正出訪，國民黨不應見縫插針。

王世堅提到，最沒資格談戒嚴的，就是過去在台灣實施戒嚴的國民黨。王世堅談及，不會藉此消遣國民黨過去有多糟糕，任何政黨好壞，台灣人民自有定見，朝野各黨都不應就南韓事件，做政黨攻防、互相恥笑。

王世堅認為，國家絕對不會走回頭路，即便那麼糟糕的國民黨再執政，相信也不敢再這麼做。王世堅強調，國民黨內也有有志之士、良善的人，知道國家發展應朝民主大道前進，朝野政黨互相勉勵，而非互相攻擊。

民進黨今天召開中常會，與會人士轉述，王世堅關切黨團小編發文機制。民進黨團幹事長吳思瑤則說明，會檢討發文機制。

另外，民進黨發言人吳崢接受「中午來開匯」節目專訪，對於民進黨團爭議性貼文，吳崢澄清，南韓戒嚴引發台灣社會高度警戒，不僅外界批評聲浪強烈，就連偏綠支持者也有激烈反應、對民進黨團貼文提出檢討。

吳崢表示，支持者反彈聲浪更讓民進黨警惕，執政黨每一次社群發言都需經過嚴格審核，避免引發不必要誤解。（編輯：張若瑤）1131204

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