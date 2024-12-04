陸委會將處理陸生團爭議 民進黨內意見不一

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（中央社記者葉素萍台北4日電）馬英九基金會邀陸生團訪台，說「中國台北」引議論。民進黨立委黃捷認為，應該直接中止訪團的許可證；民進黨立委王世堅說，有特殊目的統戰當然要嚴格審查、防範在先，若害怕就不要通過，通過了就不要嘰嘰喳喳，台灣民心堅強，不可能幾位體育明星就統戰台灣。

陸生團接受媒體訪問脫口「中國台北」、「祖國」掀波。民進黨立委黃捷今天質詢陸委會時表示，訪團談及「中國台北」、「為祖國加油」等言論時，就應該直接中止訪團的許可證；陸委會主委邱垂正回應，會依法規處理。

民進黨立委王世堅在民進黨中常會前受訪表示，邀請中國學者、學生或是運動選手來台，都是經過陸委會同意才能來台，事前當然要嚴格審查、防範在先，如果有統戰目的就不要通過審查，一旦通過了就不要再嘰嘰喳喳。他強調，「要就別邀請，既然邀請了就別再批評這些」。

王世堅認為，台灣民心堅強，不可能幾位體育明星來台就統戰台灣，若台灣真的如此脆弱，早就被統一了。他說，現在85%以上民間聲音都支持台灣主權獨立，他有信心，再好、再可愛的中國人來台，都撼動不了人民愛台灣的心。

王世堅說，沒有信心的人才會被統戰，沒有信心的人，才會盡找一些方式，邀請中共的體育明星來彰顯自己，像馬英九就是這樣。

王世堅也認為，台灣不怕被統戰，球星來台，以禮相待，「中共會用英雄式的方式邀請我們球星嗎？球應該丟給中共。」

民進黨立委王義川則認為，馬英九基金會當時申請訪團，做了很多承諾，包含，不討論政治議題，卻由團員主動對媒體發表高度政治題目，陸委會後續應該會做相關處分；馬英九也別忘了曾當過中華民國總統，「可以接受中國人來台灣說中國台北？」馬英九基金會應好好檢討。

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民進黨發言人吳崢接受「中午來開匯」節目專訪表示，他不會針對學生，兩岸交流應以誠實面對彼此政治差異為前提，而非試圖掩蓋現實。吳崢批評，馬英九基金會處理這次陸生訪台活動，試圖營造「和樂融融」假象，卻無法回應台灣社會對民主價值與國家認同的基本立場，需要負責任。

吳崢說，這次事件引發台大與清大學生的抗議活動，學生以行動表達對中國人權問題的關注，例如舉出新疆、天安門事件等議題。他表示，「學生的抗議真實反映了台灣社會的心聲，我們認為自己擁有民主制度，與中國有完全不同的國家路線。」（編輯：蘇志宗） 1131204