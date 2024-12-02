民進黨：藍白惡修財劃法 41億元運動補助受影響

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（中央社記者葉素萍台北2日電）民進黨今天質疑，藍白惡修財劃法，犧牲體育掏空台灣。民進黨立委李坤城說，財劃法惡修後，國家補助運動有近新台幣41億元受到影響，推展全民運動、基層運動、整建運動設施等許多事項都將卡關。

民進黨發言人吳崢、立委李坤城、郭昱晴共同召開「藍白惡修財劃法 犧牲體育掏空台灣」記者會，呼籲藍白立委審慎處理財源分配、縣市預算水平的課題，不要為了政治鬥爭而輕率修改財劃法。

吳崢表示，近期台灣隊在12強賽取得世界冠軍，總統賴清德也正出訪南太平洋友邦，為台灣拚外交、增強國際能見度，當全台灣團結在一起，透過體育、外交讓世界看見台灣，藍白卻扯後腿。

吳崢說，國民黨立委提出刪除潛艦國造預算，將嚴重削弱國防，藍白財劃法版本若通過，台灣基層體育推廣、國際發展經費都會受到排擠。

吳崢進一步說明，國民黨主席朱立倫稱反對中央地方財源劃分75比25，應回到精省前的6比4，但客觀數據顯示，現行實際財源分配，中央政府透過統籌分配稅款、一般型補助、計畫型補助，就是中央62%、地方38%，實質分配就是6:4，朱立倫論述是錯假消息。

吳崢表示，中央政府精省後，承接許多省政府業務，包含老農津貼、高中教育等，支出反而從58%提高到了64%。因此財劃法若不談事權，只是一味要錢，就是單純的搶錢法案，掏空台灣、削弱中央政府。

吳崢表示，若藍白財劃法通過，按照財政部最新試算，全國將有高達19個縣市政府自有財源、統籌分配稅款、一般型補助加總後，自有財源將大於歲出，也就是收到的錢比花出去的錢更多，甚至有11個縣市的賸餘將超過100億以上。藍白大幅把錢從中央捲走，大撒幣給縣市政府，但縣市政府根本沒有這麼大的需求，遠遠超出縣市政府施政能力，大撒幣修法，完全不符合水平分配、不符合實際地方需求。

李坤城說，財劃法惡修後，國家補助運動受影響近41億元，推展全民運動、基層運動、整建運動設施等許多事項都將卡關，其中整建運動設施有13億元，包含改善桃園棒球場、新莊棒球場、洲際棒球場、亞太運動中心等4座棒球場，這些改善計畫在國民黨惡修後，中央將沒有能力對地方經費提供支持，藍白如此惡修，吃虧的就是人民，只會讓台灣熱愛棒球、熱愛運動的市民們受傷、受苦。

郭昱晴表示，若財劃法惡修將使國家體育建設全遭殃，包括推展全民運動的3.6億元、推展競技運動1.8億元、推展國際體育6268萬、整建運動設施21.7億元、運動科技應用發展3567萬元等。（編輯：翟思嘉）1131202