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學者示警學術網路成中國駭侵目標 應強化數位韌性

2024/12/23 11:50
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（中央社記者游凱翔台北23日電）民進黨中國部今天舉行中國對台認知作戰座談會，政大學者黃兆年除提及學術網路已成為中國駭入目標，建議台灣應強化數位民主防衛機制，並適度管制及透明化中國資訊及資金。

民進黨中國部上午舉行「被染紅的訊息，中國對台認知作戰」座談會，民進黨中國事務部主任吳峻鋕、國立政治大學國發所長黃兆年、黑熊學院共同創辦人兼首席顧問何澄輝、東吳大學學生陸雨軒、台科大學生彭浩哲出席。

吳峻鋕指出，中共開始對台遂行資訊作戰始於中國國家主席習近平2013年要求中國為資訊作戰做好準備，使台灣成為中國發動資訊戰最早、最綿密的地方，近年也藉抖音、機器人假帳號等方式擴及全球，藉此抹黑當地國政府，並操作族群議題、介入選舉，甚至鎖定入侵民主國家的關鍵基礎設施，更甚者，藉由安排中國留學生於軍事、基礎設施附近刺探機密。

黃兆年則說明學術網路遭駭侵議題。他提到，政大有研究中國相關議題，曾有資深教師的電子信箱被政大電算中心通知遭到駭客入侵，相關郵件亦有被打包下載的跡象；而當時他在研究室建置陣列硬碟但尚未完備資安措施時，電算中心亦通知有不明外部來源將其作為跳板，攻擊其他教師的電腦。

黃兆年認為，政治大學並非特例，也因為學術網路相對自由開放，包含產學合作等相關資訊，成為外部勢力的駭侵目標，也成為中國數位威權向外擴張的冰山一角。他強調，數位威權主義原本是中國身為威權國家對內維穩、控制社會的手段，但現在則藉此向外取得資訊交流優勢，並釋出假訊息。

針對如何應對中國數位威權擴張，黃兆年建議，台灣應強化數位民主防衛機制的建立，包括「禁止對中國出口關鍵技術跟零組件」、「加強台灣資安防範」、「加強中國資金、資訊適度管制跟透明化」及「強化台灣資金自主性跟資訊多元性」。

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何澄輝指出，外界一直認為中國情報部門是傳統的情報戰，但根據研究，大部分的情報單位只有10%至15%是輸出間諜並奪取政經情報，剩下人力則是遂行影響力作戰，透過意識形態、認知上的改變，創造有利於中國的論述，並影響目標群體及社會認知，最終達成有利於中共的環境場域。

他認為，面對這樣的情勢，台灣的訊息傳播管道需要更多制度性的建置，此舉並非管制，而是藉由機器學習、人工智慧輔助等方式實施。（編輯：蘇志宗）1131223

吳峻鋕
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