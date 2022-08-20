九合一決戰倒數／三腳督戰局棄保難料 年輕、中間選票決勝負

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2022年台北市長選戰有民進黨提名的前衛福部長陳時中（左）、國民黨提名立委蔣萬安（中），以及獲民眾黨支持的台北市副市長黃珊珊（右）參選，目前3人民調支持度均緊咬，勢均力敵。（中央社檔案照片）

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（中央社記者葉素萍、劉冠廷、王承中、陳俊華、郭建伸台北20日電）年底縣市長選舉，在台北市、桃園市、新竹市、苗栗縣等地都出現三腳督，學者分析，若民調差距不大，棄保難度相對高，民眾黨這次推出的參選人聲勢不錯，可和藍綠抗衡，增添選情詭譎，勝負關鍵在中間和年輕選票的移動。

九合一大選不到100天，縣市首長除了藍綠對決，在台北市、桃園市、新竹市等地則加入民眾黨提名或支持的選將，呈現三腳督局勢；新竹縣、苗栗縣與基隆市，則有時代力量或無黨籍參選人投入選戰。

台北市長選舉歷次出現的三腳督（三足鼎立）以1994年最經典，當年國民黨黃大洲、新黨趙少康以及民進黨陳水扁參選，在藍營分裂下，第3名的黃大洲拿了26%選票，第2名趙少康近3成，棄保效應不明顯，陳水扁以約44%選票當選。

陳水扁1998年爭取連任，碰上國民黨如日中天的前總統馬英九，新黨推出前監察院長王建煊參選，但王建煊最後只開出3%選票，由馬英九以過半的51%擊敗陳水扁。

馬英九兩任任滿後，2006年國民黨推出郝龍斌，民進黨由現任駐日代表謝長廷應戰，泛藍的親民黨派出黨主席宋楚瑜親征，儘管藍營再度分裂，但最後宋楚瑜只拿到約4%選票，郝龍斌以54%過半當選台北市長。

2018年民進黨未支持柯文哲連任，提名姚文智參選，國民黨推出前立委丁守中，最後丁守中、柯文哲得票都突破4成，姚文智僅獲17%選票，落居第3，由柯文哲險勝當選。

2022年台北市長選戰，有民進黨提名的前衛福部長陳時中、國民黨提名立委蔣萬安，以及獲民眾黨支持的台北市副市長黃珊珊參選，目前3人民調支持度均緊咬，勢均力敵。

國立台灣師範大學政治學研究所教授范世平接受中央社記者採訪時分析，三腳督狀況下，如果有人大幅度落後，就有棄保危機，反之民調都很平均，就很難操作棄保。

國立台灣大學政治學系教授王業立指出，未表態的選民中，以年輕或較不關心政治的選民居多，他們將是參選人在選戰後期須特別爭取的重點對象；以台北市為例，3位選將所代表的政黨明確，也都是知名人物，形象難以有太大改變，左右勝敗的就是政見規劃。

身兼陳時中競選總部總幹事的民進黨立委吳思瑤說，國民黨的蔣萬安一度弱化，後來人設大翻轉往深藍、戰鬥藍靠攏，試圖撐住國民黨基本盤；黃珊珊因有行政資源加持，最大競選團隊是整個台北市政府，要等未來黃珊珊離開現職，沒有行政光環後方能見真章。

不願具名的民進黨立委指出，台北三腳督態勢要看後續發展，例如蔣萬安和黃珊珊是否產生棄保，陳時中也要能穩住民進黨基本盤，並適度拓展選票，3人目前看起來都有一些機會。

熟悉選戰操盤的藍營人士分析，陳時中在綠營基本盤以外沒有擴張太多，在藍大於綠的基本盤下，從民調或戰略態勢上，都是蔣、黃決戰格局，誰能勝出、將另一方邊緣化，就有機會獲取最多數藍營選票，穩定選情。

不過，這名藍營人士指出，現在令人擔心的是選民對蔣、黃無法做出明顯區分，而民眾黨搶食中間偏藍選票；這些中間偏藍選民，大多都是對國民黨失望而轉支持民眾黨，是蔣萬安未來選戰一大考驗。

桃園市長選戰部分，前新竹市長林智堅陷入論文風波退選，陣前換將由立委鄭運鵬上陣，國民黨提名前行政院長張善政，民眾黨提名立委賴香伶。民進黨人士分析，鄭運鵬是在地立委，有自己的基層組織，本來就是黨內考慮的人選之一，目前選情雖受到論文事件衝擊，但在桃園市長鄭文燦力挺下，加倍衝刺，有機會一搏。

民眾黨選戰小組召人、立委蔡壁如受訪表示，林智堅是民進黨選情的破口，雖然換出立委鄭運鵬當救援投手，但鄭運鵬過去多次護航林智堅論文抄襲，民進黨顯然仍留著戰場，未來恐波及到陳時中選情，對民眾黨是利多。

來自桃園的國民黨立委萬美玲分析，民眾黨在桃園尚未凝聚基本盤，因此在林智堅退選前，三腳督的角力就不太明顯，換堅後可能還會更淡；她認為，此次事件對民進黨選情大傷，一定會加碼衝刺選情，而國民黨則會藉著這波換堅事件，大力爭取民眾認同，藍綠抗衡的態勢只會越來越明顯。

桃園市長選舉呈「3腳督」戰況。圖左為民進黨桃園市長參選人鄭運鵬，中為國民黨參選人張善政，右為民眾黨參選人賴香伶。（左圖取自facebook.com/nicepongpong，中圖為中央社檔案照片，右圖取自facebook.com/HsiangLinLai）

新竹市長選戰部分，有民進黨提名的沈慧虹、國民黨林耕仁以及民眾黨的高虹安。國立中山大學政治學研究所教授廖達琪認為，高虹安民調領先、林耕仁有基本盤，沈慧虹則因為前市長林智堅的「論文門」被波及、比較吃虧，但也不容易操作棄保。

民進黨內人士表示，林智堅的「論文門」與「球場門」事件，會影響新竹市長參選人沈慧虹的選情；不過，因民眾黨立委高虹安的參選，讓新竹市選戰變得複雜，首要之務是先穩住並承接林智堅既有基本盤。

國民黨立法院黨團書記長李德維指出，民進黨與民眾黨的參選人都算空降，最終會回到基本盤；另有藍營地方人士認為，新竹的狀況跟北市雷同，會出現被民眾黨分食選票狀況，國民黨必須空戰、陸戰全力衝刺，決戰點是和高虹安爭取中間選民和年輕人選票。（編輯：林克倫）1110820