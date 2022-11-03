兩岸航班少機票貴 台商返台投票難

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台灣九合一選舉將於26日投票，台商感嘆在航班少、機票貴等不利條件下，返台投票有難度。圖為8月廈門機場準備回台的排隊人潮。（中央社檔案照片）

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（中央社記者李雅雯上海3日電）台灣九合一選舉將於26日投票，台商團體全國台灣同胞投資企業聯誼會今天呼籲，台商積極回台灣參與投票；卻也感嘆在「航班少」、「機票貴」等不利條件下，返台投票很有難度。

全國台灣同胞投資企業聯誼會（簡稱台企聯）3日發布聲明，呼籲廣大台商積極回台灣參與九合一選舉。

台企聯發言人、昆山台協會長孫德聰告訴中央社記者，由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情關係，兩岸航班很少、機票太貴，近期查了某家民航上海直飛台北航班，單程竟要價人民幣9000多元（約新台幣4萬元），「這都可以飛美國了」。

孫德聰說，航班很少、買票者多，供需不平衡下自然價格上揚；除了價格因素外，很多台商其實是連機票都買不到，期待可以盡快恢復航點、加飛航班，舒緩機位供應吃緊狀態。

他坦言，在這個情況下，買機票回台灣投票確實很有難度，「不過仍然是積極鼓勵台商們」。

台企聯聲明提到，多年來見證兩岸關係複雜變化，過去在九二共識基礎上，兩岸交流往來密切、商談成果豐碩，ECFA的簽署，直到現在還在為兩岸企業提供便利條件；兩岸關係近年來日益走到危險邊緣，台灣經濟社會也受到嚴重影響。

聲明強調，「在這樣的情況下，我們要有自己的判斷，不能視若無睹」、「呼籲台商朋友們積極返台投票，為支持兩岸關係和平發展發揮台商影響力」、「強烈呼籲民進黨當局正視和維護我們廣大台商行使選舉權利，確保我們和台灣鄉親們一樣具有投票權」。

關於九合一選舉投票權，台企聯甫於5月25日發出聲明，呼籲政府放寬規定，讓困於疫情未能返台導致戶籍被遷出者可參加投票。聲明批評，對於2年多未能返鄉的人來說，要提前4個月回台且居住4個月，等待參加選舉投票；或要在4個月內兩次往返兩岸，「顯然是不合情理的」。

遷出戶籍的法源起於戶籍法第16條第3項前項規定，出境2年以上，應為遷出登記，導致當事人投票權受影響；由於疫情關係，許多國人滯留海外未能返台都面臨同樣難題。

陸委會彼時回應，台商若要參與九合一投票，依法務必在7月26日前回台一趟，辦理遷入登記完竣，就能有投票權。

主管機關內政部4月在立法院答詢時表態，為了戶籍制度安定性，反對修正戶籍法。（編輯：吳柏緯）1111103