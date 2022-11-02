立委視察小三通整備 邱太三：協調中國儘速復航

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立法院內政委員會2日赴金門視察小三通復航整備情形，眾人首先聽取陸委會、移民署、關務署、疾管署及金門縣港務處等相關單位簡報，隨後到水頭碼頭視察小三通出境及入境動線。（金門縣政府提供）中央社 111年11月2日

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（中央社金門縣2日電）立法院內政委員會今天視察小三通復航整備情形，縣長楊鎮浯和立委陳玉珍等人呼籲，中央應儘速讓小三通復航。邱太三回應，相關部會已完成復航整備，將積極協調中國大陸儘速恢復小三通。

金門縣長楊鎮浯、立委陳玉珍和陳雪生重視小三通復航，邀請立法院內政委員會召委林文瑞、委員李德維、委員游毓蘭召集大陸委員會、內政部和海洋委員會官員來金門實地訪查；陸委會主委邱太三、內政部長徐國勇，海委會周美伍及中央相關部會，今天到金門實地考察小三通復航整備情形。

金門縣政府發布新聞表示，會議首先聽取陸委會、移民署、關務署、疾管署及金門縣港務處等相關單位簡報小三通復航整備情形，隨後到水頭碼頭視察小三通出境及入境動線。

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林文瑞期許陸委會儘速恢復小三通，促進金門民生及經濟發展；李德維表示，適逢預算審查會期，中央部會應編列小三通預算，以應復航需求。邱太三回應表示相關部會已完成復航整備，將積極協調大陸相關單位，儘速恢復小三通。

縣府表示，關於小三通復航一事，仍秉持一貫立場，要求中央小三通盡速復航，不再以任何的理由推延。請中央能考量金門地區整體經濟發展需求，以及人道、鄉親返鄉省親需要，儘速與對岸展開實質的協商動作，並商討復航相關具體作法，而非僅是「口頭上的意思表示」而已。（編輯：黃世雅）1111102