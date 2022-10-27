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通膨升息夾擊 10月消費信心創13年新低
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長榮航空拓米蘭航點 台商樂見返鄉不用再轉機

2022/10/27 13:50（10/27 14:26 更新）
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長榮航空米蘭－台北航線27日開航，長榮航空26日舉辦首航晚宴，總經理孫嘉明（左１）表示，米蘭航點將有利於吸引歐洲來台轉機客源，建立台灣轉運樞紐地位。中央社記者賴言曦攝 111年10月27日
長榮航空米蘭－台北航線27日開航，長榮航空26日舉辦首航晚宴，總經理孫嘉明（左１）表示，米蘭航點將有利於吸引歐洲來台轉機客源，建立台灣轉運樞紐地位。中央社記者賴言曦攝 111年10月27日
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（中央社記者賴言曦米蘭27日電）長榮航空米蘭－台北航線今天開航，總經理孫嘉明表示，米蘭航點將有利於吸引歐洲來台轉機客源，建立台灣轉運樞紐地位。米蘭台商也樂見國籍航空開航米蘭，有利台義商業活動交流，也便利僑民及留學生返鄉。

長榮航空26日晚間在米蘭歷史古蹟「賽爾貝羅尼宮」舉辦米蘭－台北首航晚宴，駐義大利台北代表處代表李新穎、駐教廷大使館大使李世明、米蘭機場公司執行長（CEO）Armando Brunini、客貨運業者、台商等共約200人出席。

孫嘉明致詞表示，米蘭新航點的開航將有利於吸引歐洲來台轉機的客源，建立台灣轉運樞紐的地位，希望義大利民眾能搭乘來台灣旅遊或經商，或利用長榮航空密集的飛航網絡，經由台灣轉機前往其他亞洲城市。

Armando Brunini表示，隨著COVID-19疫情影響逐漸趨緩，航空業漸漸復甦，許多國門陸續開放或取消旅遊禁令，即使目前有俄烏戰爭的影響，飛航流量仍逐漸恢復正常中，米蘭機場運作也迅速恢復，9月時已達COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前97%的旅客流量。

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義大利台商聯誼會會長、歐博興國際展覽公司董事長賴天福接受中央社記者採訪時表示，米蘭每年舉辦超過30個世界級商業展覽，吸引不少台灣買家及業者前來尋找商機，很樂見有台灣本土航空公司能直飛米蘭，不僅有益台灣業者往來洽商，對於在米蘭的僑民、留學生返鄉也很便利。

米蘭是長榮航空睽違25年在歐洲開闢的第5個航點，每週提供2班飛航服務，台北飛米蘭為每週二、六晚間9時50分出發，米蘭時間隔日清晨6時15分抵達；回程每週三、日上午11時從米蘭起飛，台北時間隔日清晨6時15分抵達。（編輯：郭無患）1111027

長榮航空米蘭－台北航線27日開航，義大利台商聯誼會會長賴天福表示，很高興長榮航空增闢米蘭航點，讓往來米蘭與台灣不用再轉機，除了有益業者洽商，對於在米蘭的僑民、留學生返鄉也很便利。中央社記者賴言曦攝 111年10月27日
長榮航空米蘭－台北航線27日開航，義大利台商聯誼會會長賴天福表示，很高興長榮航空增闢米蘭航點，讓往來米蘭與台灣不用再轉機，除了有益業者洽商，對於在米蘭的僑民、留學生返鄉也很便利。中央社記者賴言曦攝 111年10月27日
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