18歲公民權案無反方 5場意見發表會代表出爐

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「18歲公民權」修憲案公民複決將舉辦5場意見發表會，首場意見發表會12日晚間7時在華視登場。圖為2018年九合一選舉，民眾在公投案票匭前投票。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳俊華台北7日電）中選會今天說，「18歲公民權」修憲案公民複決將舉辦5場意見發表會，由立法院擔任正方代表，沒有反方代表；首場意見發表會12日晚間7時在華視登場。

中選會透過新聞稿表示，憲法修正案公民複決第1案是「18歲公民權」，將舉辦5場發表會；依法由立法院代表正方，相關政府機關或經許可設立辦事處的反對意見者代表反方。

中選會說，經由正、反雙方報名結果，正方由立法院推薦5位代表人；行政院去函中選會表示，支持意見不予派員，且未有依公投法第20條申請許可設立的反對意見者。

中選會指出，第1場發表會12日晚上7時，在華視率先登場，主持人為中選會主委李進勇，民進黨立委洪申翰擔任正方代表人；第2場15日下午3時在台視舉行，由中選會副主委陳朝建擔任主持人，民眾黨立委張其祿擔任正方代表人。

中選會說，第3場於17日上午10時在中視登場，由中選會委員黃秀端擔任主持人，時代力量立委王婉諭擔任正方代表人；第4場19日下午3時於民視舉行，由中選會委員邱昌嶽擔任主持人，國民黨立委謝衣鳯擔任正方代表人。

中選會表示，壓軸場在22日晚上7時於公視舉行，由中選會委員陳月端擔任主持人，台灣青年民主協會理事長張育萌擔任正方代表人。

立法院交付複決事項為「中華民國憲法增修條文增訂第1條之1條文修正案：第1條之1中華民國國民年滿18歲者，有依法選舉、罷免、創制、複決及參加公民投票之權。除本憲法及法律別有規定者外，年滿18歲者，有依法被選舉之權。憲法第130條之規定，停止適用。」（編輯：謝佳珍）1111107