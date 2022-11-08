確診者投票規範各縣市不同？中選會：全國選務防疫措施一致

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（中央社記者陳俊華台北8日電）媒體報導指確診者投票，恐現一國多制亂象。中選會今天說，疫情期間民眾參與投票都應依傳染病防治法及選罷法等規定辦理，全國選務防疫措施一致，若違反規定者，由衛生主管機關依法處理。

聯合報今天報導，中選會規定確診者不能外出投票，各地方選委會如何預防，方法不一。彰化要提供確診隔離者名單分送投票所，避免確診者領票、投票，桃園原則比照辦理；台中強調涉及個資及隱私，不提供確診者名單，若有人檢舉經查證屬實就不給投票，若已投完票才遭檢舉，則選票照常計算，但要開罰，其他縣市也表示比照台中，不會提供確診者名單。

中央選舉委員會透過新聞稿表示，呼籲民眾遵守傳染病防治法與公職人員選舉罷免法等相關規定，並應配合選務遵守投開票所的防疫措施，以保護自己及他人的健康權利；報載指有特定市縣採不同做法，中選會將再予瞭解，並請其與全國各地選務做法一致，並會做好防疫清消等工作。

中選會說，依其所提選務防疫計畫，並無掌握確診名單的規劃，或是地方選委會得向當地衛生局取得相關人員資訊等規定。中央流行疫情指揮中心請民眾遵守居家照護規定，如確診者在未解隔離前，仍應遵守傳染病防治法與相關防疫措施的規定。

中選會表示，各地選委會對投票所場地消毒、動線規劃布置、選舉人或投票人，以及選務人員安全防護等，都採取高規格選務防疫措施，請民眾安心投票。民眾佩戴口罩才可進入投票所投票、保持社交距離，進入投票所前應量測體溫，並進行手部消毒，圈選工具及圈票處會定時及適時清毒，選務機關會做好選務防疫措施。

中選會說，民眾如果已知自己確診時，應遵守傳染病防治法與防疫措施相關規定，以保護自己與他人的身體健康權利。（編輯：張均懋）1111108