民進黨籲民眾留意十大選舉奧步 蒐證賄選有獎金

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（中央社記者葉素萍台北10日電）民進黨今天提醒民眾注意「賄選、抹黑、黑道威嚇、假訊息、行政不中立、鬧場、鴨霸、棄保、網軍、栽贓」等十大奧步。民進黨呼籲，民眾若接收到賄選等相關訊息，可自行蒐證、檢舉，除了捍衛選風，更可獲得國家頒發的獎金。

民進黨發言人李坤城、謝佩芬、律師黃帝穎共同召開記者會，公布十大選舉奧步。

李坤城表示，前5大選舉奧步，包含賄選奧步、抹黑奧步、黑道威嚇奧步、假訊息奧步、行政不中立奧步。

謝佩芬表示，其餘5項選舉奧步，依序為鬧場奧步、鴨霸奧步、棄保奧步、網軍帳號奧步、栽贓奧步。

謝佩芬說，近日接獲情資，一些打著媒體人名號的有心人士，打算知法犯法，在法定選前10日民調封關之後，蓄意公布假民調操作棄保，請選民留意，民調封關日之後，轉發民調資料也會觸法。

律師黃帝穎表示，在選罷法對於賄選的規定中，包含送禮、請客並邀請參加政治活動等行為，皆屬於賄選，得處3年以上、10年以下有期徒刑，呼籲民眾若發現有疑似賄選行為，可利用手機錄音、錄影，依候選人層級不同，「若檢舉成功，檢舉人最高可獲得1000萬元獎金」。

另外，黃帝穎指出，投票當日，目前選罷法中只有對於候選人進行限制，對於此次18歲公民權修憲複決案，並無禁止宣傳的法律限制，因此即使到了投票當天仍可進行修憲公投宣傳，並無裁罰問題。不過仍要注意投票所四周30公尺仍有相關限制，提醒民眾留意。（編輯：翟思嘉）1111110