九合一選舉11/26登場 NCC：將觀察電視頻道轉播防搶快開票灌水

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（中央社記者蘇思云台北11日電）九合一選舉將在11月26日登場，NCC今天呼籲，廣電新聞媒體具備公益性，製播選舉及開票新聞節目應公正客觀，落實新聞專業並善盡合理事實查證責任；若收到民眾申訴案，都會依標準流程處理。

過去部份媒體開票可能為搶快而出現「灌水」情形，NCC表示，會觀察電視頻道開票作業轉播，掌握開票情形是否符合真實、有所本及可供查證原則。NCC官員說明，播報上要寫出票數資料來源為何，也會留意開票票數是否出現「倒退嚕」狀況等。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天發布新聞稿，廣電媒體製播新聞及評論，應注意事實查證及公平原則，且不得違反事實查證原則，並避免以聳動標題誤導觀眾致損害公共利益；政論節目內容如涉事實描述，無論資訊來源為何，需就內容事實盡合理查證義務。

NCC說明，選舉期間，除了廣電相關法令外，公職人員選舉罷免法（選罷法）對於競選宣傳廣告播送刊載也有相關規定，NCC將配合選務主管機關運作，維護選舉過程公平順暢。

此外，開票日當天，NCC將跟相關部會共同進駐由中選會成立之「中央選務指揮及應變中心」，如廣電媒體有錯誤報導時，將協助應變處理，避免新聞節目引用數據有不實或疏失。（編輯：林淑媛）1111111