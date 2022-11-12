18歲公民權意見發表會 洪申翰籲讓台灣跟上國際[影]

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影片來源：華視新聞 CH52

（中央社記者賴于榛台北12日電）首場18歲公民權意見發表會今天晚間舉行，正方代表人民進黨立委洪申翰說，台灣將邁入超高齡社會，需給年輕人參與決策空間，且台灣是唯一還將投票年齡定在20歲的民主國家，這次必須用同意票，跟上國際。

過去憲法歷經7次增修，皆由國民大會通過，11月26日的修憲複決公投案具有公民首度行使修憲複決的歷史意義，決定18歲的國民是否可以擁有選舉權及被選舉權等權利；中選會今天在華視舉行史上首場公民修憲複決意見發表會，正方代表為洪申翰，未有反方代表。

洪申翰今天從公平面、能力面及世界趨勢等，呼籲民眾支持18歲公民權。

洪申翰表示，相信還是有部分人質疑18歲是否有能力投票，但去年台灣桌球好手林昀儒19歲首次參加奧運，就拿下桌球混雙銅牌、男子單打第4名；過去拿下國際知名的「英特爾青年科學家獎」的蘇意涵，當年也僅17歲。

他說，兩人當時都還年輕，就已推著台灣大步向前走；另外，回頭看台灣民主轉型重要時刻，青年世代也未缺席，包含野百合學運、太陽花學運，及後來的反課綱運動，除大學生投入，也看到高中生驚人的行動力。

洪申翰說，2002年民進黨的立法委員柯建銘，曾在立法院提出歷史上首個18歲公民權修憲案，當時雖未闖關成功，但巧的是，那年18歲的他正擔任弱勢朋友戶外救助跟體驗教育的指導員，並因此思考台灣對於弱勢的支持是否足夠。

他表示，投身政治後發現，面對複雜議題時，決策系統很多時候處理的多是當下非常急迫的問題，對於未來的願景關注相對不足，且民主制度的任期週期，也會限制決策視野，政府常要騰出很大力氣，才有辦法去規劃未來5年、10年的改革路徑，進而突破任期限制的慣性。

「但年輕人很不一樣」，洪申翰說，也許正因為年輕、沒有陷入複雜利害關係之中，所以常常可以提供跳脫框架、限制，沒有包袱的願景或期待。

從公平面來看，洪申翰表示，台灣3年後可能邁入超高齡化社會，屆時台灣每5個人就會有一個人是65歲以上老年人，形同未來年輕世代責任更重，但在民主投票中的影響比例卻越來越小；大家應該要負責，更大程度提供年輕人參與決策的空間，避免讓社會陷入世代不平衡的高度危機。

洪申翰說，全世界200多個國家，現在只剩10個國家，還把投票年齡定在18歲以上，其中一個就是台灣；民主公民權的年齡改革上，台灣是全世界後段班，更是民主國家最後一名，這次要用同意票，讓台灣可跟上國際。

洪申翰呼籲，11月26號要一起走完這最後一哩路，跨越965萬的超高門檻，為18歲公民權「投同意」，創造歷史的時刻，讓18歲的年輕人，一起成為參與決定的人。（編輯：林克倫）1111112