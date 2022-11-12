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中選會：九合一選舉日高規格防疫 民眾請安心投票

2022/11/12 12:38（11/12 13:13 更新）
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九合一選舉併修憲複決公投26日舉行，中選會12日指出，當天採高規格防疫，請民眾安心投票。（中央社檔案照片）
九合一選舉併修憲複決公投26日舉行，中選會12日指出，當天採高規格防疫，請民眾安心投票。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛台北12日電）九合一大選併修憲複決公投26日舉行，中選會今天透過新聞稿指出，當天投票所場地消毒、動線規劃、選舉人或投票人，以及選務人員安全防護等均採取高規格防疫措施，請民眾安心投票。

中選會說，今年底地方公職人員選舉及憲法修正案公民複決第1案將於11月26日投票，但網路社群媒體群組卻流傳「圈選工具太多人觸碰，投票民眾最好自備一次性外科手術手套」等各類謠言，試圖影響民眾投票意願。

中選會表示，中選會及各地選委會對於投票所場地消毒、動線規劃、選舉人或投票人，以及選務人員安全防護等均採取高規格防疫措施，且投票所工作人員對於圈選工具及圈票處等都會定時及適時清潔消毒，請民眾安心投票。

中選會指出，選務機關一定會做好選務防疫措施，也請民眾配合投開票所的選務防疫措施，如進入投票所投票請佩戴口罩、保持社交距離、進入投票所前應量測體溫並進行手部消毒等。（編輯：郭無患）1111112

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