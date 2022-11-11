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中選會：若發現確診者投票 可向衛生機關檢舉

2022/11/11 10:19（11/11 11:14 更新）
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中選會說明，民眾投票當天若在投開票所現場發現尚未解除隔離的確診者，可向當地衛生主管機關檢舉。（中央社檔案照片）
中選會說明，民眾投票當天若在投開票所現場發現尚未解除隔離的確診者，可向當地衛生主管機關檢舉。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛台北11日電）各界關注年底九合一大選併修憲複決公投確診者投票權益，中選會今天說明，尚未解除隔離的確診者，依法不得外出，若當天在投開票所現場發現尚未解除隔離的確診者，民眾可向當地衛生主管機關檢舉。

11月26日地方公職人員選舉及憲法修正案公民複決案的防疫規範備受關注，中選會今天發布新聞稿指出，當天請民眾遵守選務防疫措施，尚未解除隔離的確診者，依傳染病防治法規定不得外出，將持續聯繫地方政府加強宣導，並請選舉人、投票權人配合。

中選會說，至於選舉人名冊、投票權人名冊是依法辦理，並不會有任何差別待遇，只要選舉人、投票權人符合法定資格，依法有投票權。

中選會強調，疫情指揮中心、各地政府衛生局並不會事先給選務機關或各投票所確診者名單，選務機關或各投票所也不會就確診者名單予以勾稽，但仍請民眾遵守傳染病防治法與公職選罷法相關規定，以保護自己及保護他人的健康權利。

中選會也提醒，出門投票的選舉人、投票權人請配合選務工作人員量測額溫，進行手部消毒，並保持社交距離，如有發燒症狀的選舉人、投票權人則由選務工作人員引導走防疫動線至防疫專用遮屏進行圈票及投票。

當天若在投開票所發現未解除隔離的確診者，中選會說，因投開票所並未有確診者名冊，民眾發現後可向當地衛生主管機關檢舉，由衛生主管機關依法處理，投開票所現場並不受理檢舉案件，也請民眾配合勿干擾、妨害或擾亂投票，以免觸法。（編輯：林淑媛）1111111

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