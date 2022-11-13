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出席路跑活動 游錫堃：盼各界投票支持18歲公民權

2022/11/13 10:03（11/13 10:16 更新）
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立法院長游錫堃今天上午出席路跑活動，他在致詞時懇請參賽者及親友團朋友們投票支持18歲公民權。（立法院長游錫堃辦公室提供）中央社記者王承中傳真 111年11月13日
立法院長游錫堃今天上午出席路跑活動，他在致詞時懇請參賽者及親友團朋友們投票支持18歲公民權。（立法院長游錫堃辦公室提供）中央社記者王承中傳真 111年11月13日
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（中央社記者王承中台北13日電）立法院長游錫堃今天上午出席路跑活動，呼籲全民11月26日前往投票支持18歲公民權，通過複決的門檻為965萬票；他同時也期盼關心台灣國家正常化的參選人都能夠獲得選民的認同，高票順利當選。

立法院今天發布新聞稿指出，游錫堃上午出席由新北市越野長跑協會主辦的「2022板橋馬拉松路跑賽」，現場出席的貴賓包括新北市政府顧問李麗圳、體育處長洪玉玲及新北市越野長跑協會理事長簡光楷及創會會長林寶興等人。

游錫堃表示，很高興看見在場跑友健康且精神奕奕的樣子，近10年來，他約有7、8年皆出席本項賽事，也很開心看見眾人呼朋引伴一起來參加路跑。

此外，游錫堃呼籲全民在11月26日前往投票支持18歲公民權，此案通過複決的門檻為965萬票，懇請參賽者及親友團朋友們投票支持。

立法院指出，游錫堃致詞後為4名完成過百次馬拉松賽事的參賽選手披上彩帶致意並合影留念，並與在場嘉賓共同鳴槍，為2022板橋馬拉松路跑賽拉開序幕。（編輯：林淑媛）1111113

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