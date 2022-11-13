更多編輯台推薦新聞：
班克西烏克蘭街頭塗鴉 民眾欣喜：象徵堅不可摧
國際

班克西烏克蘭街頭塗鴉 民眾欣喜：象徵堅不可摧

曾被嫌棄因加燻魚翻身 飄香10多年台鐵八角便當將走入歷史
生活

曾被嫌棄因加燻魚翻身 飄香10多年台鐵八角便當將走入歷史

陳念琴完勝泰國好手拜松 生涯首奪拳擊亞錦賽金牌
運動

陳念琴完勝泰國好手拜松 生涯首奪拳擊亞錦賽金牌

YOSHIKI、HYDE、SUGIZO、MIYAVI組新團 喊用搖滾征服世界
娛樂

YOSHIKI、HYDE、SUGIZO、MIYAVI組新團 喊用搖滾征服世界

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
世界盃5人制棒球賽台灣奪銅寫紀錄 各級選手今年都拿牌
首頁 / 政治
九合一選舉
火線話題
新聞專題
火線話題2/53
首頁 / 政治

柯文哲：泥巴戰打過頭 不利通過18歲公民權案

2022/11/13 11:16（11/13 11:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
民眾黨主席柯文哲（前中）13日到台南陪同黨籍市議員及里長參選人掃街拜票，上午從善化慶安宮出發。中央社記者楊思瑞攝 111年11月13日
民眾黨主席柯文哲（前中）13日到台南陪同黨籍市議員及里長參選人掃街拜票，上午從善化慶安宮出發。中央社記者楊思瑞攝 111年11月13日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南13日電）民眾黨主席柯文哲今天表示，沒想到這次新竹市長選舉變成全國媒體焦點，動用這麼多國家機器打一個人，但泥巴戰打過頭可能降低中間選民投票意願，不利於通過18歲公民權案。

柯文哲今天在台南安排整天行程，陪同黨籍市議員及里長參選人掃街拜票，上午從善化慶安宮出發，並接受媒體聯訪，被問到有關民眾黨新竹市長參選人高虹安的問題時作上述表示。

柯文哲說，選舉策略中的各種攻防大家都曉得，但泥巴戰應該不要太過頭，以前沒想過新竹會變成全國媒體焦點，在一個參選人身上動用這麼多國家機器，亂打一通，一直丟泥巴的結果會讓選民有厭倦感，甚至導致投票率下降。

柯文哲表示，投票率下降對國民黨和民進黨有利，因為最後剩下深藍和深綠出來投，而這次絕大多數中間選民會贊成18歲公民權案，若投票率過低，那對通過這個議題就要感到悲觀。

柯文哲指出，選舉應該是改變政治文化的社會運動，而不是把選贏當成唯一目標，必須思考選贏後要做什麼事，從高虹安案可看到台灣法律典型雙標，不選舉時一切正常，選舉到了就變成違法，法律應有一致性，不需要給政治人物特別高道德標準。

柯文哲被問到有關台南市選情時表示，這次民眾黨在台南推出洪岳銘、陳詩薇、江品璁、江明宗、蔡宛秦、江國銘共6名市議員參選人，因為是複數及多席次選舉，選情很難預測及判斷，就是要求這些年輕參選人們盡自己最大力量去努力就是。

媒體也詢問柯文哲先前曾與無黨籍台南市長候選人林義豐見面，但今天到台南輔選行程卻是另一名無黨籍台南市長候選人吳炳輝陪同，是否代表支持的對象有所改變。

柯文哲表示，吳炳輝雖是黨員，但是在黨內程序都走完後才表達參選意願，最後以無黨籍身分參選，之前與林義豐見過面，因對民主政治參與是抱持鼓勵的態度，如果有正式提名的候選人，就照政黨常規去輔選，如果沒有的話，就給予每一個人祝福。（編輯：陳仁華）1111113

柯文哲
藍營六都聯合造勢 蔣萬安：打造更好的台北是使命[影] 柯文哲指不是接班人 黃珊珊：是我在選舉
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
出席路跑活動 游錫堃：盼各界投票支持18歲公民權