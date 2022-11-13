柯文哲：泥巴戰打過頭 不利通過18歲公民權案

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民眾黨主席柯文哲（前中）13日到台南陪同黨籍市議員及里長參選人掃街拜票，上午從善化慶安宮出發。中央社記者楊思瑞攝 111年11月13日

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（中央社記者楊思瑞台南13日電）民眾黨主席柯文哲今天表示，沒想到這次新竹市長選舉變成全國媒體焦點，動用這麼多國家機器打一個人，但泥巴戰打過頭可能降低中間選民投票意願，不利於通過18歲公民權案。

柯文哲今天在台南安排整天行程，陪同黨籍市議員及里長參選人掃街拜票，上午從善化慶安宮出發，並接受媒體聯訪，被問到有關民眾黨新竹市長參選人高虹安的問題時作上述表示。

柯文哲說，選舉策略中的各種攻防大家都曉得，但泥巴戰應該不要太過頭，以前沒想過新竹會變成全國媒體焦點，在一個參選人身上動用這麼多國家機器，亂打一通，一直丟泥巴的結果會讓選民有厭倦感，甚至導致投票率下降。

柯文哲表示，投票率下降對國民黨和民進黨有利，因為最後剩下深藍和深綠出來投，而這次絕大多數中間選民會贊成18歲公民權案，若投票率過低，那對通過這個議題就要感到悲觀。

柯文哲指出，選舉應該是改變政治文化的社會運動，而不是把選贏當成唯一目標，必須思考選贏後要做什麼事，從高虹安案可看到台灣法律典型雙標，不選舉時一切正常，選舉到了就變成違法，法律應有一致性，不需要給政治人物特別高道德標準。

柯文哲被問到有關台南市選情時表示，這次民眾黨在台南推出洪岳銘、陳詩薇、江品璁、江明宗、蔡宛秦、江國銘共6名市議員參選人，因為是複數及多席次選舉，選情很難預測及判斷，就是要求這些年輕參選人們盡自己最大力量去努力就是。

媒體也詢問柯文哲先前曾與無黨籍台南市長候選人林義豐見面，但今天到台南輔選行程卻是另一名無黨籍台南市長候選人吳炳輝陪同，是否代表支持的對象有所改變。

柯文哲表示，吳炳輝雖是黨員，但是在黨內程序都走完後才表達參選意願，最後以無黨籍身分參選，之前與林義豐見過面，因對民主政治參與是抱持鼓勵的態度，如果有正式提名的候選人，就照政黨常規去輔選，如果沒有的話，就給予每一個人祝福。（編輯：陳仁華）1111113