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第2場18歲公民權意見發表會 台視15日下午轉播

2022/11/14 14:57（11/14 15:16 更新）
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（中央社記者陳俊華台北14日電）中選會今天說，「18歲公民權」修憲案第2場意見發表會，明天下午3時將在台視轉播，由中選會副主委陳朝建擔任主持人，台灣民眾黨立法委員張其祿擔任正方代表人。

中央選舉委員會透過新聞稿表示，憲法修正案公民複決第1案，也是「18歲公民權」修憲案，共舉辦5場發表會，分別由5家無線電視頻道進行轉播。

中選會說，代表人意見發表時間為24分鐘，歡迎民眾在15日下午3時，鎖定台視頻道，有線電視第8台、MOD第8台、數位無線電視台第15台，中選會網站也有直播。

中選會表示，立法院交付複決事項為「中華民國憲法增修條文增訂第1條之1條文修正案：第1條之1中華民國國民年滿18歲者，有依法選舉、罷免、創制、複決及參加公民投票之權。除本憲法及法律別有規定者外，年滿18歲者，有依法被選舉之權。憲法第130條之規定，停止適用。」（編輯：翟思嘉）1111114

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