青民協18歲公民權宣傳影片 跨黨派主席紛響應

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（中央社記者沈佩瑤台北7日電）台灣青年民主協會（青民協）今天在臉書放上「挺年輕 世代同行」18歲公民權宣傳影片，號召民眾在年底，為18歲公民權投下同意票，跨黨派主席紛紛在各自臉書響應。

「18歲公民權」修憲案公民複決將在11月26日投票，青民協今天推出「挺年輕 世代同行」宣傳短片，作家兼導演吳念真、財經趨勢專家謝金河、演員林美秀、作家及社運工作者林立青等人，在片中各自訴說18歲那年做了為自己負責的重大決定，獲跨黨派主席分享與回應。

青民協摘錄整理各黨主席臉書部分內容。身兼民進黨主席的總統蔡英文表示，有人18歲的時候，就開始打工；也有人18歲時，考了駕照開始壯遊，很多人的18歲，都可能做了影響未來的關鍵決定。每個人的18歲經歷，可能都不一樣，但一樣的是，要開始為自己負責任。

蔡總統說，要讓18公民權過關，不只是為了接軌國際，每一次台灣面對挑戰，年輕朋友都是推動國家更進步的關鍵力量，她深深相信，台灣要更好，就需要年輕朋友的參與。

台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲表示，他念新竹中學的時候，學校沒有圍牆，沒有點名，每月有動員月會，學生可以自由建議校務發展，對自己的學習場域有發言權，這樣的開放，是鼓勵學生更為自己的行為負責，也讓新竹中學成為全台灣學風最自由的校園。

柯文哲說，台灣的未來需要年輕人的打拚，台灣的政治也需要他們參與。讓政壇開啟世代對話，「1126務必投給曾經年輕的你、18歲的自己一票！」

時代力量黨主席、立法委員陳椒華表示，支持18歲公民權，不只是為了接軌國際，而是希望讓充滿活力與動能的青年們能實質參與社會議題，並且產生更多激盪，進而影響整體社會脈動，加快社會前進的腳步，邀請大家對18歲公民權投下同意票，一同成為理想的「大」人。

國民黨主席朱倫表示，18歲時，他在學校附近租房準備大學聯考，在父母的鼓勵與支持下，考取台大工商管理學系。一步一腳印完成每一個任務，堅持做對的事。

朱立倫說，18歲公民權是世界趨勢，台灣是成熟的民主國家，更應該接軌國際趨勢，讓下一代有責任、有勇氣、有智慧、有權利，選擇自己的未來。（編輯：陳清芳）1111107