1126投票日 國民黨招募到逾5萬名監票志工

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（中央社記者王承中台北7日電）國民黨組發會主委許宇甄今天表示，國民黨原預計招募3萬5000名監票志工，經過1個月，總共招募到5萬1866名，22縣市黨部將辦理超過200場次的監票志工講習及教育訓練。

距離1126投票日剩下19天，國民黨組發會主委許宇甄今天透過新聞稿表示，國民黨自10月6日公布「1126 全民監票」招募監票志工，原預計招募3萬5000名監票志工，最後共招募到5萬1866名監票志工協助投票當天的投開票所監票工作，達到預定目標的148%，感謝大家熱情響應，和國民黨一起終結作票奧步。

許宇甄指出，在11月中旬前，22縣市黨部將辦理超過200場次的監票志工講習及教育訓練，讓所有志工熟悉法令規定及作業程序，投票日有遇不當行為、違失，將立即由地方危機處理小組與中央律師團依據通報SOP緊急應變處理。

她指出，距離投票日剩下關鍵19天，國民黨所推出的22縣市參選人都在為勝選努力衝刺中，也非常有機會贏得勝選，每拉一票都是關鍵票，每投一票都是勝選票，國民黨號召全體民眾一人再拉四票，就是「拉票、催票、固票、投票」，直到1126獲得勝利。

許宇甄表示，為讓選務更好，為守護台灣的民主，全體民眾一起在投票日站出來監票，一起參與，一起加油。也再次呼籲中選會應保持行政中立，辦一場「公平、公正、公開」符合程序正義的選舉。（編輯：黃國倫）1111107