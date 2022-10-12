13日邊境解封 兩岸航班仍少台商回台道阻且長

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（中央社記者吳柏緯台北12日電）台灣邊境將於13日解封，許多多年在中國未返台的台商正計劃回台，然而兩岸航班仍未放寬，機票難求，有些人已決定再忍耐一下，等到過年期間再返台，盼屆時航班已恢復正常。

台灣即將於10月13日開放，不少在上海、昆山等地投資的台商近期都在討論返台的規劃，其中有不少人自從2020年COVID-19疫情爆發以後，就沒有回台探視、過年。

然而目前上海與台灣對飛的班機數量仍少，造成一票難求的情形，即便有機位，票價仍然居高不下，令不少台商望之卻步。

上海執業律師、上海台協副會長蔡世明接受中央社訪問時提到，台商確實因為台灣入境政策改為「0+7」而有想要回台的衝動，然而由於目前上海浦東和台灣桃園對飛的航班僅有長榮跟華航，維持每週一班的頻率，因此機位難求，而且即便訂到票，價格也不便宜。

他說，考量到現實的情形與目前時間鄰近農曆新年，因此有些台商已經決定再忍一忍，明年初回台灣過年。

然而目前即便選擇明年過年回台，機票也難買。一名在昆山投資的台商告訴中央社，原本就計劃明年回台灣過年，因此在9月左右就先購買機票，但是返台機票仍搶手，只買到大年初4回台的機票。

他說，雖然仍然沒辦法在台灣吃年夜飯，但是終於可以回台且不用隔離仍是件令人開心的事。

昆山漢邦企管顧問公司總經理李仁祥告訴中央社記者，他原本計劃10月初返台，然而由於上海的機票難買，因此改選擇從廈門出發，沒想到提前一天抵達廈門卻被通知航班取消，最後只能無奈返回昆山。

他說，雖然目前中國還是有隔離政策，但至少返回台灣不用隔離，這對許多台商來說是很大的誘因。過年返台確實是選項之一，但就他所知有不少當地台商由於已經3年沒有回台了，歸心似箭，「希望在未來的短時間內，兩岸航班能夠放寬，讓雙方來往更加順暢」。

中國國際航空（國航）、中國東方航空（東航）11日宣布將從10月下旬開始復飛上海桃園航線，國航第一班復飛航班在10月21日，每2週1航班；東航第一班復飛航班在10月22日，基本上會維持每個週六、1週1航班頻率。

一名台商會長告訴中央社，這樣的訊息確實讓不少原本放棄近期返台的台商重燃希望，已經不少人在打聽或訂購相關航班的機票。（編輯：周慧盈）1111012