民進黨：18歲公民權恐難過關 籲在野黨別打假球

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（中央社記者葉素萍、王揚宇台北26日電）選戰倒數一個月，民進黨秘書長林錫耀今天在中常會提到，依照目前民調，18歲公民權修憲複決案不可能會過。民進黨人士說，國民黨與民眾黨支持者，對於18歲公民權的支持度連4成都不到，呼籲兩黨黨主席不要打假球。

民進黨今天召開中常會，與會中常委轉述，林錫耀向中常委提到，選戰剩下一個月，對於18歲公民權修憲複決案，每個城市都需要75%同意票，才能通過965萬人的同意門檻。但依據昨天出爐的民調，在黨主席蔡英文一再宣傳後，會投下同意票的，民進黨的支持者從50%增加為78.7%贊同。

與會中常委轉述，林錫耀提到，國民黨支持者挺18歲公民權的只有37.8%，民眾黨的支持者則是31.9%，依照現在民調，18歲公民權複決案是不可能會過。

與會中常委轉述，林錫耀認為，要好好檢驗這些政黨，在立院各黨團都說同意18歲公民權，但出去是否好好論述，蔡英文每場助選都講，因此支持者同意度大幅成長，民進黨有使命感也表裡如一，要推動18歲公民權，希望其他在野黨要玩真的，否則台灣好不容易有修憲共識，如果連這個案子都沒辦法通過，以後中華民國的憲法就會變成殭屍。

另外，民進黨內人士表示，現在是台灣的關鍵憲法時刻，副總統賴清德今天也推出自己拍的宣傳影片，民進黨全黨上下力推18歲公民權，呼籲國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲不要打假球。（編輯：林興盟）1111026