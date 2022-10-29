更多編輯台推薦新聞：
圖輯／楊麗花就是歌仔戲代名詞 一代小生傳承台灣文化不遺餘力
文化

圖輯／楊麗花就是歌仔戲代名詞 一代小生傳承台灣文化不遺餘力

南投女孩張家綸赴歐美推廣台灣茶 吸引立陶宛人來台取經
生活

南投女孩張家綸赴歐美推廣台灣茶 吸引立陶宛人來台取經

聯合國：減排力道不足 本世紀地球恐升溫2.8度
國際

聯合國：減排力道不足 本世紀地球恐升溫2.8度

專題／縣市長候選人女力創新高 細看30年來女選將如何煉成
專題

專題／縣市長候選人女力創新高 細看30年來女選將如何煉成

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

BA.5次世代疫苗將到貨 最快11月下旬可全面接種

2022/10/29 15:32
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北29日電）莫德納BA.5次世代疫苗開放供12歲以上作追加劑接種，首批60萬劑最快11月中下旬開打。指揮中心發言人莊人祥今天說，首批到貨1週後又有逾100萬劑到貨，評估數量充足可開放全面接種。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，接種疫苗是預防重症、死亡的方法之一，莫德納BA.5次世代雙價疫苗最快11月中下旬開打。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

有關首批BA.5次世代疫苗先向莫德納採購60萬劑是否須分階段施打，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午接受媒體聯訪表示，首批到貨1週後，還會有1批超過100萬劑到貨。

莊人祥指出，目前莫德納BA.1次世代雙價疫苗一天最高約6.9萬人次接種，通常每週五接種人數最少，但昨天仍有約4.9萬人次，「打氣還算是不錯」，預估屆時BA.5次世代雙價疫苗數量充足，不需要分階段開打，可全面開放。（編輯：陳政偉）1111029

莊人祥
兒童追加劑間隔縮至3個月 6至11歲有望打次世代 縮短隔離期讓確診者投票下週再議 莊人祥：可能大選前執行
莫德納
BNT莫德納BA.5次世代疫苗均通過EUA 首批最快11月上旬到貨 BNT莫德納BA.5次世代疫苗有進展 最快下週EUA通過後進貨
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族