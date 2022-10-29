BA.5次世代疫苗將到貨 最快11月下旬可全面接種

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（中央社記者沈佩瑤台北29日電）莫德納BA.5次世代疫苗開放供12歲以上作追加劑接種，首批60萬劑最快11月中下旬開打。指揮中心發言人莊人祥今天說，首批到貨1週後又有逾100萬劑到貨，評估數量充足可開放全面接種。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，接種疫苗是預防重症、死亡的方法之一，莫德納BA.5次世代雙價疫苗最快11月中下旬開打。

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有關首批BA.5次世代疫苗先向莫德納採購60萬劑是否須分階段施打，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午接受媒體聯訪表示，首批到貨1週後，還會有1批超過100萬劑到貨。

莊人祥指出，目前莫德納BA.1次世代雙價疫苗一天最高約6.9萬人次接種，通常每週五接種人數最少，但昨天仍有約4.9萬人次，「打氣還算是不錯」，預估屆時BA.5次世代雙價疫苗數量充足，不需要分階段開打，可全面開放。（編輯：陳政偉）1111029