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連續3週下降趨勢不變 BA.5疫情脫離高原期

2022/10/30 15:18（10/30 15:30 更新）
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圖為民眾參與團體旅遊，赴高雄駁二藝術特區一帶遊憩。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳婕翎台北30日電）COVID-19本土病例連續4天低於4萬例，據指揮中心統計，國內整週新增個案已連續3週下降趨勢不變。發言人莊人祥今天說，BA.5本土疫情已脫離高原期，預估下週降幅約在10%左右。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥下午說明，新增3萬1500例本土個案，比昨天減少986例，下降約3%，較上週同期減少3822例，降幅約為10.8%；另外，境外移入增47例。

莊人祥23日時曾分析，BA.5本土疫情脫離疫情高原期關鍵在於10月23日至29日當週能否持續顯著下降，研判降幅10%以內；據統計，10月23日至29日整週確診人數為23萬多人，較10月16日至22日單週新增26萬多例個案，降幅為9.9%。

莊人祥表示，國內整週新增個案已連續3週下降，「可以說已經脫離高原期」。他更以山坡比喻，現階段疫情正往山腰處下降，BA.5本土疫情與今年陡升的BA.2疫情不同，上升幅度較緩，預估下降幅度會趨於平緩，下一週降幅同樣不會超過10%。

隨著九合一選舉將至，確診者能否外出投票備受關注，國內本土疫情趨勢樂觀，是否意味下週專家會議中，確診者隔離天數從7天放寬至5天的可能性變大。莊人祥認為，「這個依然很難預判」，因為專家所考量的因素不僅是疫情走向，也會綜合考慮11月7日起放寬部分管制措施對社區疫情影響程度。

確診個案新增中重症218例（中症141例、重症77例），其中76人死亡，死亡個案年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案。莊人祥表示，今天沒有新增特殊死亡及重症個案。

接種疫苗是預防重症、死亡關鍵。據統計，昨天莫德納跟輝瑞嬰幼兒疫苗部分，共接種約2880人次，截至目前為止，嬰幼兒第1劑涵蓋率43.3%、第2劑15.9%。至於莫德納次世代疫苗昨天接種約2萬670人次。

昨天COVID-19疫苗接種約3萬6010人次，截至目前為止累計接種人口涵蓋率第1劑93.9%、第2劑88.3%、追加劑接種率73.9%、第2次追加劑接種率15.4%，其中65歲以上接種率42%。

根據指揮中心統計，今年1月至10月29日本土輕症、無症狀個案累計757萬4384例、占99.56%，中症累計1萬9185例、占0.25%，重症累計1萬4050例、占0.19%，其中死亡累計1萬1917人。（編輯：管中維）1111030

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