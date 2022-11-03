1歲女童確診168天現MIS-C 創發病間隔最久紀錄

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北3日電）COVID-19本土單日新增個案今天再降回2.9萬例，研判死亡病例將遞減，但新增國內MIS-C發病間隔最久個案，為一名確診168天的1歲女童，曾經出現冠狀動脈異常等症狀。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥下午在疫情記者會說明，新增2萬9922例本土個案，較上週同期降幅約為16%，持續以10%以上速度下降，疫情有望連續4週呈現趨緩；另外，境外移入增55例。

確診個案新增中重症220例（中症137例、重症83例），其中81人死亡，死亡個案年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，較年輕死亡病例為40多歲男性，本身有糖尿病等慢性病史。

羅一鈞說，個案已接種3劑疫苗，9月下旬咳嗽數日，曾至診所就醫服藥，但沒有進行COVID-19篩檢，9月29日在家中昏迷，緊急送醫，心電圖檢查顯示心室頻脈，PCR陽性確診，當天因急救無效過世，死因COVID-19合併呼吸衰竭。

新增2例孩童多發性系統發炎症候群（MIS-C），其中一名1歲女童，接種過1劑疫苗、沒有慢性病，曾在5月13日確診，10月28日出現高燒、全身皮疹、嘔吐等症狀，10月30日至急診。

經檢查，個案有喉嚨紅腫、草莓舌、凝血功能異常、發炎指數升高，疑似MIS-C安排住院，收治加護病房，心臟超音波顯示有冠狀動脈異常，目前仍在加護病房，狀況穩定。羅一鈞說，這名個案創下國內MIS-C發病間隔最久紀錄，狀況罕見，多數個案通常在6週內發病。

另一名為10歲男童，無慢性病，沒接種過疫苗，9月6日確診，10月20日起陸續有發燒、頭痛、腹痛、胸痛等症狀，10月25日因腹痛加劇、腹瀉、紅眼、四肢冰冷、呼吸困難至急診。

羅一鈞說，個案經檢查顯示血壓偏低、凝血功能異常、發炎指數偏高，懷疑MIS-C合併休克，收治加護病房，給予免疫球蛋白、類固醇等藥物治療，症狀好轉，10月27日轉一般病房，10月30日已出院。

國內12歲以下兒童重症累計261例，33例腦炎、26例肺炎、4例敗血症、11例哮吼、171例MIS-C、2例心肌炎、5例共病與新生兒感染及9例到院前死亡等；上述個案已有37人死亡，13例腦炎、8例肺炎、1例心肌炎、3例敗血症、2例共病、1例哮吼及9例到院前死亡。

根據指揮中心統計，今年1月至11月2日，本土輕症、無症狀個案累計769萬5119例、占99.56%，中症累計1萬9535例、占0.25%，重症累計1萬4329例、占0.19%，其中死亡累計1萬2155人。（編輯：管中維）1111103