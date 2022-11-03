11/3本土增2萬9922例 81人死亡、220例中重症

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國內COVID-19疫情未歇，政府提醒民眾在外勤洗手、做好手部消毒並配戴好口罩。圖為3日上午民眾在台北市大稻埕太平市場採買食材。中央社記者趙世勳攝 111年11月3日

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北3日電）中央流行疫情指揮中心說明，今天新增2萬9922例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，確診個案增中重症220例，其中81人死亡；另外，境外移入增55例。（編輯：管中維）1111103

疾管署詳細新聞稿如下：

指揮中心表示，3日新增之29,922例本土病例，為13,552例男性、16,351例女性、19例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(5,084例)，臺中市(4,005例)，高雄市(3,970例)，桃園市(3,016例)，臺北市(2,764例)，臺南市(2,749例)，彰化縣(1,427例)，屏東縣(1,025例)，新竹縣(717例)，新竹市(716例)，苗栗縣(697例)，雲林縣(624例)，嘉義縣(605例)，南投縣(519例)，基隆市(446例)，宜蘭縣(445例)，花蓮縣(374例)，嘉義市(358例)，臺東縣(194例)，金門縣(94例)，澎湖縣(89例)，連江縣(4例)。

指揮中心指出，今日新增81例本土病例死亡個案，為43例男性、38例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、79例具慢性病史、49例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年9月15日至10月31日，死亡日期介於5月31日至10月31日，詳如新聞稿附件。

指揮中心說明，今日新增55例境外移入個案中，為28例男性、27例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自阿拉伯聯合大公國、韓國、泰國、香港、日本(各1例)移入，另50例感染國家調查中。入境日期介於今年10月3日至11月1日。

指揮中心統計，截至目前 國內累計19,465,395例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,652,557例排除)，其中7,810,077例確診，分別為36,533例境外移入、7,773,490例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計13,010例COVID-19死亡病例，其中12,993例本土，個案居住縣市分布為新北市2,647例、臺北市1,465例、臺中市1,333例、高雄市1,235例、桃園市985例、臺南市969例、彰化縣741例、屏東縣511例、雲林縣408例、南投縣407例、苗栗縣358例、嘉義縣330例、基隆市287例、宜蘭縣278例、花蓮縣225例、新竹縣212例、嘉義市209例、臺東縣182例、新竹市145例、澎湖縣34例，金門縣32例；另17例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

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