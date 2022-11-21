11/21本土增1萬1888例創4月底以來新低 疫情連6週下降[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎、余曉涵台北21日電）COVID-19疫情連續6週下降，今天新增1.1萬例本土個案，較上週一（14日）降近3成，更是間隔207天最低點、創4月底以來新低，也沒有新增特殊死亡及重症病例。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩下午在疫情記者會中說明，新增1萬1888例本土個案，較上週一降幅約為28.3%；另外，境外移入增27例。

確診個案新增中重症37例（中症10例、重症27例），其中41人死亡，死亡個案年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案。羅一鈞表示，今年至11月20日本土病例累計死亡1萬3095例，其中91%慢性病、66%未打滿3劑疫苗、90%為60歲以上族群。

指揮中心統計，11月13日至19日整週新增個案數為12萬8420例，相較11月6日至12日下降12.33%。本土疫情已經連續6週下降，更是第二度低於BA.5疫情起始週，也就是8月7日當週新增的14萬8456例。

根據醫療資源統計，全台專責、負壓病房空床率61.2%，醫療應變組開會決議再度部分調整開設率，500床以上醫院除東區專責隔離病床開設比率至少3%、其他區至少5%，200至499床醫院開設率至少3%。

根據指揮中心統計，今年1月1日至11月20日，本土輕症、無症狀個案累計807萬4861例、占99.55%，中症累計2萬818例、占0.26%，重症累計1萬5415例、占0.19%，其中死亡累計1萬3136人。

另外，新增102例Omicron亞型變異株確定病例，其中81例本土個案，分別為80例BA.5、1例BA.2，BA.5驗出率98.8%；21例境外移入，分別為10例BA.5，（日本、美國、中國、以色列、南韓、泰國）、9例BA.2.75（印尼、日本、泰國、馬來西亞）、1例XBB來自印尼、1例BQ.1來自加拿大。

羅一鈞說，近期境外移入定序趨勢分析，BA.5占比已不足5成，BA.2.75驗出率持續增加，有機會取代BA.5成為境外移入主流株，所幸台灣還沒有驗到BA.2.75本土個案，雖然與其他新興病毒株一樣有免疫逃脫，但強度較小，鄰近國家有本土病例發生，但沒有取代BA.5，後續演變仍待觀察。（編輯：管中維）1111121

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）