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網傳修憲通過18歲就可選總統 中選會：錯誤訊息

2022/11/24 12:20
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（中央社記者陳俊華台北24日電）中選會今天說，網傳11月26日修憲公民複決通過後，18歲就可登記參選總統、立委與里長；中選會澄清，登記為候選人的年齡門檻，還是要依據憲法及法律規定。

憲法修正案公民複決「18歲公民權」26日與九合一選舉同時投票。

中選會透過新聞稿表示，網路上流傳錯誤訊息，指11月26日修憲複決公投通過後，18歲就可登記參選總統、立委與里長：正確的是，11月26日修憲複決公投是將選舉權年齡門檻調降到18歲，通過後是18歲就能投票，並不是18歲馬上就能參選。

中選會說，因為登記為候選人的年齡門檻，還是要依憲法及法律的規定。例如，依憲法及現行法律規定，40歲才能參選總統、23歲才能參選立委與里長，並不是說只要修憲過，18歲就可參選總統、立委與里長。

立法院交付複決事項為「中華民國憲法增修條文增訂第1條之1條文修正案：第1條之1中華民國國民年滿18歲者，有依法選舉、罷免、創制、複決及參加公民投票之權。除本憲法及法律別有規定者外，年滿18歲者，有依法被選舉之權。憲法第130條之規定，停止適用」。（編輯：蘇志宗）1111124

#中選會
#立法院
#中華民國憲法
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