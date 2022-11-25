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九合一選前之夜中部以北防大雨 投票日雨勢趨緩

2022/11/25 09:28（11/25 09:48 更新）
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圖為24日民眾行經台北信義商圈百貨商圈。（中央社檔案照片）
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（中央社記者汪淑芬台北25日電）中央氣象局預報，今天傍晚起受華南雲雨區東移影響，中部以北降雨機率提高，尤其北台灣高達80%，應防局部大雨，明天投票日雨勢將趨緩。

氣象局指出，今天仍受華南雲雨區東移影響，中部以北及宜蘭地區降雨機率提高，但白天是降雨空檔，傍晚後雨勢變明顯，應防局部大雨，花東地區晚間也會有局部降雨，南部地區大致為多雲、偶有零星飄雨。

根據氣象局預報今晚降雨機率，苗栗以北及外島金門、馬祖高達80%；台中及彰化50%、雲林40%、嘉義30%；南台灣20%；東台灣的宜蘭50%、花蓮30%、台東20%。

氣象局預測，明天投票日，東半部地區及大台北山區仍有局部短暫雨，但雨勢趨緩，其他地區為多雲到晴。

氣溫方面，氣象局觀測，今天各地早晚低溫約攝氏21至23度，因東北季風稍微減弱，白天氣溫略微回升，預測北部及宜蘭、花蓮高溫為24至26度，中南部及台東可達27至31度，中南部日夜溫差及南北溫差稍大。（編輯：戴光育）1111125

（圖取自facebook.com/CWB.TW）
（圖取自facebook.com/CWB.TW）
#氣象局
#九合一選舉
#投票日
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