26日零時起禁換助選社群大頭貼 違者最重罰500萬

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中選會提醒26日零時起不可以從事競助選活動，包含相關競助選的社群大頭貼也不能在投票日當天更換、更新或轉傳分享，違者最高可處500萬元罰鍰。（圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社記者賴于榛台北25日電）中選會今天提醒，明天零時起，不可以從事競助選活動，包含相關競助選的社群大頭貼也不能在投票日當天更換、更新，或轉傳分享，一旦認定違法，罰鍰是新台幣50萬元以上，500萬元以下。

明天就是九合一大選與修憲複決公投投開票日，中選會今天舉行選前記者會，主委李進勇、副主委陳朝建、中華電信董事長謝繼茂等人皆出席說明選務準備情況。

李進勇指出，今年選務在全台設有368個選務作業中心、1萬7649個投開票所，動員逾30萬選務工作人員，而排除「第11屆嘉義市長」重行選舉人人數後，選舉人人數為1896萬7771人，此外「18歲公民權」修憲公民複決投票權人數為1923萬9392人，首投族76萬人。

李進勇也提醒，明天可宣傳公投，但不能從事競選、助選活動，公職候選人在投票日當天不能從事公投宣傳活動或其他競助選活動；而候選人以外的民眾，明天雖然可以從事公投宣傳，但不能穿插候選人姓名、政黨名稱、標語、旗幟、看板、號次等相關影像、聲音及文字。

李進勇也表示，民眾投票日不可攜出選舉票或公投票，否則將處以1年以下有期徒刑、拘役或科新台幣1萬5000元以下罰金；也不可撕毀選舉票或公投票，否則將處以5000元以上，5萬元以下罰鍰。

媒體詢問，明天零時起是否在社群上也不能更新與競選有關的大頭貼，陳朝建指出，投票日當天，政黨跟任何人都不可以從事競助選活動，相關競助選的大頭貼不能在投票日當天更換、更新。

他說，今天尚未過午夜之前，已存有的狀態可以不必移除，但只要有更新或是轉分享，都是競助選活動；至於如何認定，陳朝建表示，大頭貼更換部分，只要收到檢舉就會依程序認定，一旦認定違法，罰鍰是50萬元以上，500萬元以下。

陳朝建也提醒，今天所有的公開造勢活動依法須在晚間10時前結束，但晚間10時至12時，仍可以進行非公開且不影響社會安寧的活動，例如發送拉票簡訊等，而一過了午夜12時，所有競助選活動皆禁止。（編輯：趙蔚蘭）1111125