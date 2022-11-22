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投票應戴口罩 中選會提醒不可有候選人號次及相關標誌圖像

2022/11/22 11:24（11/22 12:04 更新）
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中選會表示，投票當天民眾進入投票所應佩戴口罩，但口罩上不可有候選人姓名、號次、競選口號等內容。圖為去年4大公投花蓮民眾戴口罩投票。（中央社檔案照片）
中選會表示，投票當天民眾進入投票所應佩戴口罩，但口罩上不可有候選人姓名、號次、競選口號等內容。圖為去年4大公投花蓮民眾戴口罩投票。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳俊華台北22日電）中選會今天表示，11月26日投票日，進入投票所應佩戴口罩、配合選務防疫措施，但口罩上不可有候選人姓名、號次、競選口號等內容，也請勿佩帶與公投案有關文字、符號的服飾等進入投票所。

中選會透過新聞稿表示，投票日請選舉人、投票權人記得攜帶國民身分證、印章與投票通知單，並佩戴口罩配合選務防疫措施，進入投票所投票，以保護自己與他人的健康權利。

中選會說，提醒民眾應佩戴口罩進入投票所，並注意公職人員選舉罷免法與公投法的相關規定，例如當日不可有任何競助選活動或是干擾選務秩序的行為，也不能勸誘或妨害他人投票，以免被檢舉而觸法。

中選會指出，例如口罩上勿有政黨或候選人相關的標誌、圖像或文字等內容，也不可以有候選人的姓名、號次，或競選口號等內容。

中選會表示，請民眾配合防疫措施佩戴口罩投票，投票日當天由於不可以有任何競助選活動或行為，所以投票進行時，也請勿穿戴或標示與政黨、政治團體、候選人有關的旗幟、徽章、物品或服飾。

中選會也說，依公投法規定，也請勿佩帶與公投案有關的文字、符號或圖像貼紙、服飾或其他物品等進入投票所。（編輯：郭無患）1111122

#中選會
#公投法
#口罩
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