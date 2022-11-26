九合一選舉開票直播看這裡 縣市長當選名單即時更新

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九合一選舉及18歲公民權修憲複決26日下午4時結束投票。圖為民眾赴新北市永和區秀朗國小投票。中央社記者張皓安攝 111年11月26日

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（中央社網站26日電）九合一選舉及18歲公民權修憲複決今天投開票，中央社下午4時起串接中央選舉委員會數據即時開票，不搶快、不灌票，用乾淨簡潔的介面與圖表呈現各地候選人票數，也即時更新縣市長與議員名單，帶讀者掌握最新開票進度。

九合一大選今天上午8時至下午4時投票，除了選出地方縣市首長、各地議員、鄉鎮市長代表和村里長等1萬1023位地方公職人員之外，同時舉行18歲公民權修憲複決投票，決定年滿18歲的國民是否擁有選舉、罷免等公民權。

中央社這次也製作即時開票頁面，讓讀者根據自身特別關注的項目製作專屬開票清單，不必苦等電視台輪播，也沒有廣告干擾，呈現最新最準確的數據。

直轄市、縣市長開票

影片來源：中央社

直轄市、縣市議員開票

影片來源：中央社

18歲公民權修憲複決開票