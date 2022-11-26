饒慶鈴連任縣長 非典政二代台東政壇寫傳奇

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（中央社記者盧太城台東縣26日電）台東縣長饒慶鈴連任成功，回顧她政壇之路，雖然起步是政二代，但每段路都是她自己鋪陳前進，包括正副議長選舉在內，6次選舉皆勝，創下台東政壇紀錄。

饒慶鈴的父親饒穎奇擔任過4屆增額立委、2屆台東區域立委、2屆不分區立委，經歷國民黨立院黨團正副書記長、國民黨中央政策會執行長，民國88年以黑馬姿態當選立法院副院長。

饒穎奇94年1月宣布退出政壇，結束8屆、24年的立委生涯，就在同年、36歲的女兒饒慶鈴從美國返回台東，投入議員選舉。

外界以「政二代」看待，但饒慶鈴走的卻不是父親的路；饒穎奇當上立法院副院長，外界相當意外，當時他說了一句名言「戲棚下等久就是咱的」，這也反映他「水到渠成」的政治哲學。

饒慶鈴則是勇於追求、實事求是的新一代思維，因此她選擇基層的縣議員為政壇起步。自己操盤選戰，團隊看不到父親的老臣身影，讓這些老臣頗有怨言；結果高票當選，證明她走出父親的庇蔭，以自己實力跨出政壇第1步，隨即又挑戰副議長當選。

副議長任內饒慶鈴就展現挑戰縣長的企圖心，投入國民黨內初選輸給黃健庭；但她隨即轉念，奪下議長寶座；4年前議長任滿毫無懸念投入縣長選戰，擊敗5度挑戰縣長的立委劉櫂豪，這次連任成功。

饒慶鈴的政壇之路，寫下多項傳奇；首次參選縣議員就高票當選且當上副議長，4年後更上一層樓成為台東政壇首位女姓縣議長。

當了4年議長後再度挑戰高位，參選縣長，當時政壇評估劉櫂豪是民進黨內的一時之選，而饒慶鈴則是國民黨史上最弱的候選人，但開票結果跌破政壇眼鏡，饒慶鈴拿下台東縣長選舉史上的最高票，再創下傳奇

當時開票之夜，饒慶鈴哽咽說「史上最弱的候選人，贏了史上最多的票」，未來的4年付出全部給台東。4年後的今天她連任成功，成為台東政壇的常勝軍，包括正副議長選舉在內，6次選舉皆勝，創下台東政壇紀錄。（編輯：孫承武）1111126