饒慶鈴守住藍大於綠基本盤 後山繼續綻放台東藍

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國民黨籍台東縣長候選人饒慶鈴（前右3）26日晚間在競選總部自行宣布當選連任台東縣長，拱手感謝民眾支持。中央社記者盧太城台東攝 111年11月26日

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（中央社記者盧太城台東縣26日電）台東縣長選舉國民黨提名候選人饒慶鈴激發藍綠對決，開票一路領先，守住「藍大於綠」政治版圖，繼續綻放台東藍；民進黨劉櫂豪無法鬆動原民選票吞下6連敗。

台東縣長選戰，國民黨提名饒慶鈴拚連任；民進黨徵召立委劉櫂豪6度挑戰縣長。今晚開票結果饒慶鈴大幅領先順利連任，台東縣長政治版圖依然是撼不動的藍天。

台東整體政治版圖「藍大於綠」，關鍵因素是有超過1/3強的原住民選票，政治傾向偏藍。根據台東縣選委公布今年台東縣長選舉人數為17萬7853人，其中原住民投票人數為6萬2465人逾1/3。

4年前，饒慶鈴和劉櫂豪首次對決，饒慶鈴在台東4個原住民鄉鎮達仁、金峰、延平、海端得票率分別是69.1%、72.3%、73.8%、74.8。在一半原住民鄉鎮也都逾5成選票，長濱鄉和太麻里鄉甚至逾6成。

台東至今原住民鄉鎮基層村里長和村民代表、縣議員，均沒有民進黨籍；這次的五合一選舉，也僅有蘭嶼紅頭村長蕭春祥扛民進黨旗參選，民進黨的政治版圖始終踏不進原民部落。

國民黨原住民中常委、台東縣議會副議長林琮翰分析，過去國民黨在原住民扎根很深，40歲以上對國民黨認同度很高；再者，過去國民黨培養原住民中等知識分子，像是公務人員、軍人、警察、老師，這些人也是部落菁英自然而然是意見領袖，長期對國民黨認同高。

選前大環境，有全國性COVID-19(2019冠狀病毒疾病)疫情外，還有中國禁止台東主要經濟作物釋迦進口；不過，外界評估，這2因素並未鬆動「藍大於綠」的基本盤，唯有突破原住民選票。

劉櫂豪和民進黨的評估，原民選票若有機會衝到4成是有勝算，「荒漠終將能綻放出美麗的花朵」。

行政院行政院東部聯合服務中心今年初就在原民部落掛起「中央挺原民‧花東最有感」宣傳布條，寫著行政院在台東興建24處聚會所計新台幣1億6659萬元就是希望能讓民進黨的執政績效讓原民有感。雖然有中央政績加持，劉櫂豪這幾年也深入部落握緊每雙手，讓返鄉原住民青年看到願景，但仍然無法鬆動藍營的原民鐵票。

饒慶鈴則採取穩住「藍大於綠」策略；選戰一開始整軍備戰，就在台東縣掛滿「台東藍」看板，定調選戰主軸；選戰中期則邀請前總統馬英九、媒體人「戰鬥藍」趙少康鞏固深藍，投票前3天再邀請韓國瑜到台東掃街，讓藍營每一票都不能少。

加上執政優勢，且施政未出現大錯誤，「未扣分就是加分」情況下一路領領先，不僅原住民選票未鬆動，大票倉台東市也大獲全勝，順利連任，繼續綻放台東藍。劉櫂豪吞下6連敗，也象徵台東這塊民進黨的政治荒漠，想要綻放美麗花朵，還有一段路要走。（編輯：孫承武）1111126

九合一選舉持續開票，爭取連任的國民黨籍台東縣長饒慶鈴（後左2）26日晚間在競選總部自行宣布當選，開心和父親饒穎奇（坐輪椅者）分享喜悅中央社記者盧太城台東攝 111年11月26日