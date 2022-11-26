黃偉哲成功連任挑戰 要擴大綠營台南優勢
2022/11/26 19:13（11/26 20:27 更新）
民進黨台南市長候選人黃偉哲26日晚間自行宣布當選。（中央社檔案照片）
（中央社記者張榮祥台南26日電）2018年11月24日吹著冷風，黃偉哲僅以不到4成得票率拿下台南市長寶座；4年來，他的腰彎得更低，行程琳瑯滿目，宛如競選進行式，讓他迎來第2個任期，點滴想必在心頭。
59歲的黃偉哲，戴著眼鏡，外表斯文，說話不疾不徐，雖是台南七股人，但從政深耕台南前，生活重心多在台北，曾2度赴美深造，取得哈佛大學及耶魯大學碩士學位。
黃偉哲平時禮貌周到，沒有地方政治人物的霸氣，4年前在民進黨內部派系傾軋中殺出重圍贏得初選，市長選舉卻贏得不是很好看，搞得開票當晚競選總部一點都不歡樂，連鞭炮也不放了，黃偉哲一臉沉重地登台坦承說「衝擊很大」。
過去4年任期，黃偉哲卯足全力建立更好形象、腰變得更低，即使遇到批評攻擊，最多只是臉色凝重，卻不發怒，檯面上市長行程每天爆滿，私下未公開行程更是一籮筐，好似選舉尚未結束，無法鬆懈下來。
對台灣政壇來說，台南是綠營鐵票倉，民進黨提名市長候選人，幾乎是「頭過身就過（台語）」，黃偉哲汲汲營營，就是要提高競選連任時的得票率，連曾任台南市長的副總統賴清德，也非常在意此事。10月29日在台灣首廟天壇助選時，賴清德更公開喊話期盼黃偉哲得票率超過5成，站在旁邊的黃偉哲也只能搔搔頭苦笑。
但不管如何，黃偉哲還是順利連任，第2個任期中，黃偉哲不僅得肩負台南建設發展，更要穩住民進黨在台南優勢，責任雖大，但他一臉和氣，最對純樸台南人的胃口，未來的路應該不難走。（編輯：孫承武）1111126
影片來源：中央社
延伸閱讀九合一選舉開票直播看這裡 縣市長當選名單即時更新謝國樑金星案直球對決 暌違8年基隆綠地變藍天陳時中宣布敗選：是我自己努力不夠 懇請大家團結支持蔣萬安九合一選舉共70件72人涉違選罷法 逾半為撕毀攜出選票黃偉哲順利連任：更努力持續推動市政
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
柯志恩自行宣布敗選 承諾續留高雄蹲點打拚