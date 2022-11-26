黃偉哲成功連任挑戰 要擴大綠營台南優勢

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（中央社記者張榮祥台南26日電）2018年11月24日吹著冷風，黃偉哲僅以不到4成得票率拿下台南市長寶座；4年來，他的腰彎得更低，行程琳瑯滿目，宛如競選進行式，讓他迎來第2個任期，點滴想必在心頭。

59歲的黃偉哲，戴著眼鏡，外表斯文，說話不疾不徐，雖是台南七股人，但從政深耕台南前，生活重心多在台北，曾2度赴美深造，取得哈佛大學及耶魯大學碩士學位。

黃偉哲平時禮貌周到，沒有地方政治人物的霸氣，4年前在民進黨內部派系傾軋中殺出重圍贏得初選，市長選舉卻贏得不是很好看，搞得開票當晚競選總部一點都不歡樂，連鞭炮也不放了，黃偉哲一臉沉重地登台坦承說「衝擊很大」。

過去4年任期，黃偉哲卯足全力建立更好形象、腰變得更低，即使遇到批評攻擊，最多只是臉色凝重，卻不發怒，檯面上市長行程每天爆滿，私下未公開行程更是一籮筐，好似選舉尚未結束，無法鬆懈下來。

對台灣政壇來說，台南是綠營鐵票倉，民進黨提名市長候選人，幾乎是「頭過身就過（台語）」，黃偉哲汲汲營營，就是要提高競選連任時的得票率，連曾任台南市長的副總統賴清德，也非常在意此事。10月29日在台灣首廟天壇助選時，賴清德更公開喊話期盼黃偉哲得票率超過5成，站在旁邊的黃偉哲也只能搔搔頭苦笑。

但不管如何，黃偉哲還是順利連任，第2個任期中，黃偉哲不僅得肩負台南建設發展，更要穩住民進黨在台南優勢，責任雖大，但他一臉和氣，最對純樸台南人的胃口，未來的路應該不難走。（編輯：孫承武）1111126