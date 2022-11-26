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盧秀燕再發威 打破合併後台中市長不連任魔咒

2022/11/26 19:08（11/26 19:32 更新）
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國民黨候選人盧秀燕（前）26日自行宣布當選台中市長。（中央社檔案照片）
國民黨候選人盧秀燕（前）26日自行宣布當選台中市長。（中央社檔案照片）
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（中央社記者郝雪卿台中26日電）參選以來未嘗過敗仗的台中市長盧秀燕，素有「不敗女王」稱號，這次打破台中縣市合併後市長不連任魔咒，除「媽媽市長」人設深入人心，且維持自己選戰節奏，讓選情無法炒熱，最終連任成功。

盧秀燕在2018年台中市長選舉中，打出「市長換人，空氣換新」的口號，加上當時的韓流旋風，盧秀燕順勢營造「燕子、禿子、漢子」的形象，最後大贏尋求連任的民進黨台中市長林佳龍近21萬票，不僅加深台中市是「搖擺州」的印象，也再度印證合併後的台中市長不連任的魔咒。

台中縣市合併升格以來台中市長不連任的魔咒，今晚被盧秀燕破除了，從民進黨確認提名立法院副院長蔡其昌迎戰盧秀燕以來，盧秀燕民調幾乎都穩定領先對手，選戰開打以來，雖然藍營內部也有隱憂，擔心中二選區立委補選惡夢重現、被綠營翻轉選情。

盧秀燕向來對選舉很有自信，她出馬參選至今，還沒嘗過敗仗的滋味，對選戰的步驟，她有自己的想法，不隨對手挑戰起舞，即使遭遇對手連番砲轟，依舊老神在在，採取冷處理選舉議題，不管對手拋出多少議題，她在回應時總是說，上班時間不回應選舉議題，讓對手有如打在棉花裡，今年的選情真的很冷，選情冷，對挑戰者就較為不利。

盧秀燕在上任後，經常對外強調的是「開不了工的要開工，完不了工的要完工」，延宕多年的東區大智路打通工程在她任內完工了，市政路打通工程、東豐快速道路復工、會展中心也都開工了，即使對手大打台中市空污仍然未改善、捷運藍線規劃案遭延宕，最後也沒能翻轉選情。

中興大學國家政策與公共事務研究所教授袁鶴齡分析，盧秀燕原本就有現任優勢，上任以來施政表現，透過民調顯示受到市民肯定，且「媽媽市長」的形象得到市民認同，雖然對手提出的空污、捷運藍線等議題，都與中央政策有關，中央與地方不同政黨，政策處理難免有落差。

袁鶴齡表示，台中市過去有「搖擺州」稱號，由於過去幾次選舉有大環境因素影響而造成翻盤，但這次選情冷，也沒有像上一屆的韓流風潮，盧秀燕按部就班不出錯，最終贏得勝選。

反觀綠營對手，袁鶴齡認為，雖然綠營的市長候選人蔡其昌有中央資源作為奧援，但個人的人設沒有很清楚確立，而且採取負面選舉策略，沒有引起選民太多回應，無法炒熱選情，這對挑戰者都比較不利。（編輯：卞金峰）1111126

影片來源：中央社
#盧秀燕
#台中市長
#國民黨
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